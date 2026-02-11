ETV Bharat / state

नक्सल खात्मे की डेडलाइन पर गरमाई सियासत, 31 मार्च का दावा या 31 दिसंबर की मजबूरी? शाह और साय के बयानों के क्या हैं मायने

अगर नक्सलवाद “अंतिम सांसें” ले रहा है, अगर बस्तर “आतंक मुक्त” हो चुका है, तो फिर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी को नक्सल प्रभावित गांवों में जाने से क्यों रोका गया? पुलिस अधीक्षक बीजापुर का गोपनीय पत्र साफ संकेत देता है कि अंदरूनी इलाकों में आज भी नक्सली गतिविधियों का खतरा बना हुआ है. कच्चे रास्ते, नक्सल मूवमेंट और अप्रिय घटना की आशंका,ये शब्द सरकार के उस दावे को सीधा चुनौती देते हैं, जिसमें नक्सलवाद खत्म होने की बात कही जा रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब सवाल कब खत्म होगा का नहीं, बल्कि सरकार सच बोल रही है या सिर्फ नारे दे रही है का बन गया है.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होने का दावा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 31 दिसंबर 2026 तक की बात कहकर पूरे सरकारी नैरेटिव को खुद ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं.भाजपा के दो सबसे बड़े चेहरों के बयान अब आमने-सामने हैं और इसी टकराव ने कांग्रेस को सरकार पर सीधा हमला बोलने का मौका दे दिया है.

भूपेश बघेल का तीखा वार: “खत्म क्या हो रहा है?”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पत्र को सार्वजनिक कर भाजपा सरकार की पोल खोलने की कोशिश की.उन्होंने सवाल उठाया—“अमित शाह कहते हैं मार्च में नक्सली खत्म हो जाएंगे. भाजपा सरकार कहती है विधायक दौरा नहीं कर सकते. तो फिर खत्म क्या हो रहा है?”भूपेश ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जनप्रतिनिधि बिना डर के बस्तर के इलाकों में जाते थे, लेकिन आज ‘डबल इंजन’ सरकार में डर का माहौल क्यों है?

नक्सलवाद को लेकर पत्र (ETV BHARAT)

नक्सलवाद पर अमित शाह का अल्टीमेटम, 31 मार्च 2026

रायपुर में हुए विशेष कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर सबसे बड़ा दावा किया था।.उन्होंने कहा था कि देश का 90 प्रतिशत इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले पूरे भारत से माओवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा. हथियार डालने वालों के लिए “रेड कारपेट” और पुनर्वास का भरोसा भी दिया गया. लेकिन सवाल ये है कि जब नक्सलवाद अंतिम दौर में है, तो ज़मीनी स्तर पर इतनी सख्त सुरक्षा चेतावनी क्यों?

सीएम साय की ‘नई तारीख’ और भाजपा की उलझन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का 31 दिसंबर 2026 वाला बयान भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है, या तो मुख्यमंत्री को असल हालात की जानकारी है, या फिर केंद्र के दावे ज़मीन पर टिक नहीं पा रहे.इस बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 31 मार्च की डेडलाइन सिर्फ राजनीतिक घोषणा थी और वास्तविक लक्ष्य 31 दिसंबर है?

रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की फोटो (ETV BHARAT)

कांग्रेस का सीधा आरोप: ‘डेडलाइन में मतभेद, सरकार कन्फ्यूज’

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी भाजपा सरकार एक राय नहीं रख पा रही.गृह मंत्री 31 मार्च कहते हैं, मुख्यमंत्री 31 दिसंबर कहते हैं तो जनता किस पर भरोसा करे?उन्होंने आरोप लगाया कि 31 मार्च की तारीख सिर्फ प्रचार के लिए गढ़ी गई, जबकि मुख्यमंत्री ने अनजाने में सच्चाई सामने ला दी.

‘अगर बस्तर सुरक्षित है तो डर किस बात का?’

धनंजय सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद दावा कर रही है कि नक्सली मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं और बस्तर शांत हो चुका है, तो फिर विधायकों और जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है?उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर भाजपा ओछी राजनीति छोड़कर ठोस रणनीति अपनाए.

गृह मंत्री विजय शर्मा का बचाव: आंकड़े गिनाकर भरोसा

गृह मंत्री विजय शर्मा ने आंकड़ों के जरिए सरकार का बचाव किया.उन्होंने बताया कि ढाई हजार से ज्यादा नक्सलियों का पुनर्वास हुआ है, 1700 गिरफ्तार किए गए हैं और साढ़े पांच हजार की कमी आई है।लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है.

भाजपा का पलटवार: ‘जुबान फिसलन को मुद्दा बना रही कांग्रेस’

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की जुबान फिसलन को कांग्रेस जानबूझकर तूल दे रही है।उनका कहना है कि डेडलाइन बदली नहीं है, विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है.

राजनीतिक विश्लेषण: जुबान फिसली या अंदरूनी सच्चाई?

वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी का कहना है कि अगर यह सिर्फ जुबान फिसलन थी, तो अब तक पार्टी को स्थिति साफ कर देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को इस तरह भी देखा जा सकता है कि सरकार के भीतर नक्सल खात्मे की रणनीति और समय सीमा को लेकर कुछ और ही गणित चल रहा है.

तारीख नहीं, भरोसे की लड़ाई

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की बहस अब सिर्फ कैलेंडर की नहीं रही। यह सरकार के दावों, ज़मीनी हकीकत और राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई बन चुकी है.31 मार्च बनाम 31 दिसंबर की इस जंग में असली सवाल यही है. नक्सलवाद खत्म होगा कब, और जनता को सच कब बताया जाएगा?