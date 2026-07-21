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Delhi Protest : राठौड़ बोले- राहुल गांधी की नौटंकी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली, कांग्रेस युवाओं के मुद्दों पर कर रही राजनीति

राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन और अशोक गहलोत के धरने पर भाजपा का पलटवार किया. मंत्री सुमित गोदारा ने लगाया ये बड़ा आरोप...

Rajendra Rathore and Sumit Godara
राजेन्द्र राठौड़ और मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 10:41 PM IST

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जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर दिल्ली में किए गए विरोध प्रदर्शन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धरने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में राजस्थान में लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटाले और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुईं. वहीं, आज युवाओं के हितैषी बनने का दिखावा कर रही है. उन्होंने राहुल गांधी के प्रदर्शन लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली नौटंकी है. कांग्रेस का उद्देश्य संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा से ध्यान भटकाना है.

ध्यान भटकाने की कोशिश : पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है और अब वह राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, वह एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे नेता के अनुरूप नहीं है.

राजेन्द्र राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की बातचीत केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से हो चुकी थी और संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी. इसके बावजूद कांग्रेस ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद में देश की आर्थिक प्रगति, विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.

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गहलोत सरकार में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए : पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज वे छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठ रहे हैं, जबकि उनके शासनकाल में लगातार 17 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में नौकरियां पारदर्शी तरीके से नहीं मिलीं, बल्कि भर्ती प्रक्रियाएं लगातार विवादों में रहीं.

राठौड़ ने आरोप लगाया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख भी कांग्रेस सरकार के दौरान प्रभावित हुई. राठौड़ ने कहा कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने पैसे देकर सदस्यता हासिल की थी. उन्होंने कहा कि कटारा आज जेल में हैं और इस पूरे प्रकरण ने आयोग की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया.

डबल इंजन सरकार युवाओं को दे रही अवसर : उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय छात्र सड़कों पर आंदोलन करते रहे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी छात्रों से मिलना तक उचित नहीं समझा. ऐसे में आज छात्रों के प्रति संवेदना जताना केवल राजनीतिक दिखावा है. राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राजस्थान की डबल इंजन सरकार युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय में देश की बेरोजगारी दर पहले की तुलना में काफी कम हुई है. उनका कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में आज बेरोजगारी की दर आधे से भी कम है.

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कांग्रेस राज में राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे स्थान पर था : राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान राजस्थान देश में बेरोजगारी दर के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था. उन्होंने कहा कि उस समय रोजगार सृजन की बजाय युवाओं को पेपर लीक, भर्ती घोटालों और अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युवाओं के हितों की चिंता तभी करनी चाहिए थी, जब उसके पास सत्ता थी. अब विपक्ष में रहकर छात्रों और युवाओं के नाम पर आंदोलन करना केवल राजनीतिक नौटंकी है, जिससे प्रदेश और देश की जनता भली-भांति परिचित है.

कांग्रेस संसद छोड़ धरने की राजनीति कर रही : उधर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हालिया रवैया देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसे संसद के भीतर उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस बहस से बचकर धरने और विरोध प्रदर्शन की राजनीति कर रही है, जो उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है.

गोदारा ने कहा कि जनता ने विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने के लिए चुना है, न कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बाहर राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. उस समय अभ्यर्थियों के आंदोलनों को पुलिस बल के जरिए दबाया गया, जबकि आज कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर राजनीति कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत के खिलाफ बयान देकर देश की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं. गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार मजबूत हुई है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस की नकारात्मक और विरोध की राजनीति को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.

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