छत्तीसगढ़ विशेष सत्र पर सियासी घमासान, क्या विधानसभा में लोकसभा पर निंदा प्रस्ताव संभव? महंत ने खड़ा किया सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है. इसे लेकर महंत ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 4:04 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के 30 अप्रैल को प्रस्तावित एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे के बीच अब निंदा प्रस्ताव की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के ताजा बयान ने इस विवाद को नई दिशा दे दी है.
सत्र में शामिल होंगे, लेकिन उठाए सवाल- महंत
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का पत्र आने के बाद वे सत्र में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पत्र में शासकीय कार्यों का उल्लेख है, इसलिए विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और चर्चा में भाग लेगा. महंत ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी.
निंदा प्रस्ताव पर उठे संवैधानिक सवाल
महंत ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ा सवाल उठाया, जिसमें निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी. उन्होंने पूछा कि आखिर यह प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा और क्या लोकसभा की कार्यवाही के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना संवैधानिक है? उनका कहना था कि एक सदन की चर्चा को दूसरे सदन में उठाना उनकी समझ से परे है और यह संसदीय परंपराओं पर भी सवाल खड़ा करता है.
कौन दे रहा सलाह? सरकार पर सीधा हमला
महंत ने तंज कसते हुए यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री को ऐसी सलाह कौन दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से भले ही आकर्षक हों, लेकिन संवैधानिक रूप से कितने सही हैं, यह बड़ा सवाल है.
30 अप्रैल को विशेष सत्र
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि अधिसूचना में शासकीय कार्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण का मुद्दा केंद्र में रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, सत्ता पक्ष भाजपा निंदा प्रस्ताव ला सकती है, वहीं कांग्रेस इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए अपने तर्कों के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है. अब नजरें 30 अप्रैल पर टिकी हैं, जब विधानसभा के भीतर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने होंगे और यह तय होगा कि निंदा प्रस्ताव का राजनीतिक और संवैधानिक भविष्य क्या होगा.