ETV Bharat / state

कांग्रेस संगठन में बदलाव पर सियासत : बीजेपी बोली इनके नेता योग्य नहीं, कांग्रेस का जवाब बीजेपी में पद के लिए लगती है बोली

कांग्रेस संगठन भारी फेरबदल हुआ है.इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Politics on change in Congress
कांग्रेस संगठन में बदलाव पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 7:16 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद राजनीति में बयान बाजी तेज हो गई है. दो बड़े बदलाव छत्तीसगढ़ में किए गए हैं. इन दोनों बड़े बदलाव के बड़े राजनीतिक मायने भी निकल जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी के पद से हटाकर असम भेजा गया. जबकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे सचिन पायलट को भी छत्तीसगढ़ के प्रभाव से हटा दिया गया है.

कांग्रेस के अंदर विरोध वाली राजनीति
छत्तीसगढ़ में राजनेताओं को लेकर हुए दो बड़े बदलाव के बाद राजनीतिक चर्चा का होना लाजमी है.और इसको लेकर के विपक्ष का हमलावर होना भी. हालांकि इस बात का राजनीतिक मंथन भी शुरू हो गया है कि जो बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर हुए हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या है. बीजेपी इस पर चाहे जो कहे, लेकिन अपनी आंतरीकरण नीति और पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस इसे अहम कड़ी जरूर मान रही है. हालांकि विरोध वाली राजनीति इसके साथ जुड़ी हुई है जो कांग्रेस के संगठन और नेतृत्व के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है.


पार्टी का फैसला है बघेल

छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में हुए संगठन में बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि यह पार्टी को मजबूत करने की नियमित प्रक्रिया है. जहां और बेहतर काम करने का अवसर मिलता है. पंजाब में चुनाव के समय प्रभारी के तौर पर भूपेश बघेल को रखा गया था वहां से बदल गया है. इस बाबत पूछे जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी जहां बेहतर समझता है वहां काम करने का मौका देती है. पंजाब से हमें असम भेजा गया है निश्चित तौर पर वहां पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा. सचिन पायलट के बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह भी संगठन का मामला है.

कांग्रेस संगठन में बदलाव पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सचिन पायलट बड़े नेता हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. जिन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है वह भी हमारे सांसद हैं अनुभवी नेता हैं और निश्चित तौर पर उनके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा.बदलाव संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जाता है. जिससे नई कार्य योजना और कार्य करने को नई दिशा मिलती है यह निश्चित तौर पर पार्टी को और मजबूत करेगी- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग



‘फूट डालो और राज करो’ सीएम साय

कांग्रेस में प्रभारियों के फेरबदल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति आज भी अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पर चल रही है. जहां कांग्रेस जाती है, वहां गुटबाजी और आपसी खींचतान शुरू हो जाती है. जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने के बजाय कांग्रेस के नेता अपने ही दल के भीतर एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने में व्यस्त रहते हैं.

पंजाब में भूपेश का हुआ था विरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल के प्रभार में बदलाव करते हुए कहा कि जब उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, तब वहां भी उनका विरोध सामने आया था. शायद उसी का नतीजा है कि अब उनका प्रभार प्रदेश बदल दिया गया है. यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार उसके अपने नेताओं के बीच लगातार विरोध और खींचतान सामने आती है, उससे कांग्रेस की राजनीतिक कार्यसंस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है.

कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने भीतर देखना चाहिए. एक तरफ उसके नेता न्यायिक निर्णयों पर सवाल खड़े करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही संगठन में एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं. छत्तीसगढ़ की जनता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और भ्रम की राजनीति को भली-भांति समझती है. जनता को बयानबाजी नहीं, तथ्य और प्रमाण चाहिए.पंजाब में भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए गए. उनके जो भी रणनीति वहां के लिए उसका विरोध वहां पर हुआ. पंजाब में लगातार विरोध हो रहा था जिसके कारण भूपेश बघेल का बदलाव किया गया है - विष्णुदेव साय,सीएम छग



खुद को देखे बीजेपी
कांग्रेस के भीतर हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है. इसमें बीजेपी को किसी तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को अपने भीतर स्वयं झांक कर देखना चाहिए कि उनके यहां क्या हो रहा है.भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई है तो इसमें पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ सोचा होगा.इस मामले पर इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है.

छत्तीसगढ़ में अभी तक भारतीय जनता पार्टी नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं कर पाया है. क्या प्रभारी बनने के लिए बोली लगाई जाती है या उसके लिए कुछ अतिरिक्त भुगतान किया जाता है.इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए. कांग्रेस के सांगठनिक मामले में भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है उन्हें अपने अंदर और अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए- सुशील आनंद शुक्ला, प्रमुख,कांग्रेस संचार मीडिया



राजनीतिक दृष्टिकोण से योग्य नहीं साव

वहीं छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस में प्रभार बदलाव किया गया है उसमें भूपेश बघेल का लगातार विरोध हो रहा है. वहां भूपेश बघेल वापस जाओ का नारा लगा. पार्टी को यह बात समझ में आ गई है भूपेश बघेल पंजाब को नहीं संभाल पाएंगे और इसीलिए उनका प्रभार बदल गया है,कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से भूपेश बघेल को पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से योग्य नहीं पाया है इसलिए उनका प्रभार बदल गया है.


आंतरिक गतिरोध बड़ी वजह

छत्तीसगढ़ में हुए इस बदलाव के बाद निश्चित तौर पर सियासत तेज हुई है. चाहे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट के बदले जाने की बात हो या छत्तीसगढ़ से पंजाब के प्रभारी बनाए गए भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोनों नेताओं की प्रासंगिकता को लेकर राजनीतिक बयान बाजी का दौर इसलिए तेज है कि दोनों नेताओं पर दी गई जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस में गतिरोध और विरोध की बात सामने आई है.

बदलाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह पार्टी के भीतर आंतरिक खींचतान का मामला है. यही वजह है कि यह बदलाव किए गए हैं. पंजाब में जिस तरीके से भूपेश बघेल का विरोध हुआ वह पार्टी के लिए ठीक नहीं था और पार्टी ने भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम की जिम्मेदारी दी है. जहां तक सचिन पायलट के बदले जाने की बात है तो पार्टी का आंतरिक निर्णय है. जिम्मेदारियां बदली गई है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव दिखेंगे. लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर खींचतान बहुत ज्यादा है.


झीरम घाटी के फैसले पर जांजगीर-चांपा कांग्रेस की प्रेसवार्ता, कहा- 'अधूरा न्याय', 'जेब वाले सबूत' पर भी जिला अध्यक्ष ने दिया बयान

सत्य निकेतन इमारत हादसा, दुर्ग के छात्र की मौत,अब तक 7 लोगों की गई है जान

अनोखा प्रदर्शन : नाली के पानी में स्नान और नाश्ता, सड़क और ड्रेनेज की मांग, अकलतरा में रहवासियों ने किया चक्काजाम

TAGGED:

POLITICS ON CHANGE IN CONGRESS
CONGRESS ORGANIZATION
कांग्रेस संगठन
जुबानी जंग
WAR OF WORDS BETWEEN BJP CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.