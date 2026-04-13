छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी साड़ी घोटाला, महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी साड़ी स्कैम पर सियासी घमासान मचा है. अंबिकापुर में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 8:19 PM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ में साड़ी घोटाले को लेकर साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. अंबिकापुर के घड़ी चौक पर महिला कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घटिया साड़ी बांटे जाने के मुद्दे पर उग्र प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है की प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रति साड़ी के लिए 500 रुपये का भुगतान किया गया. इस तरह कुल 9 करोड़ की साड़ी खरीदी गई. जब यह साड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई तो वह बेहद घटिया स्तर की निकली.
साड़ी खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप
कांग्रेस ने साड़ी खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि बहुत ही सस्ते दर पर साड़ी खरीदी की गई और यह गमछे से भी बदत्तर है. भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया.
आज हम लोग लक्ष्मी राजवाड़े जी का पुतला दहन किए हैं. यह सरकार महिला सम्मान में पूरी तरह से तो फेल है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 मीटर की साड़ी बताकर उन्हें पांच मीटर की साड़ी दी गई. साड़ी की क्वालिटी बेहद खराब है. साड़ी खरीदी में घोटाला हुआ है. इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है-सीमा सोनी, अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, सरगुजा
महिला कांग्रेस ने साय सरकार पर साड़ी घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर क्वालिटी का साड़ी देने की मांग की है.