12 दिन विपश्यना अवकाश पर सियासी वार, दीपक बैज बोले- सरकार काम नहीं, सिर्फ कर रही टाइम पास
दीपक बैज ने मंत्रियों को योग करने की नसीहत दी है. कहा कि 12 दिन की छुट्टी देकर ध्यान शिविर भेजने में लगी है सरकार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 8:37 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 12 दिन विपश्यना अवकाश को लेकर जमकर सियासत हो रही है. दरअसल, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिकारियों-कर्मचारियों को विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होने के लिए 12 दिन तक के विशेष आकस्मिक अवकाश देने का आदेश है. इस फैसले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. बैज ने कहा कि जब पूरी सरकार कामकाज में फेल हो चुकी है, तब ऐसे फैसले सिर्फ टाइम पास की राजनीति को दिखाते हैं.
पूरी सरकार टाइम पास कर रही- दीपक बैज
बैज ने तंज कसते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है. प्रशासनिक दबाव इतना अधिक है कि अधिकारी परेशान हैं, इसलिए तनाव होना स्वाभाविक है. लेकिन इसका समाधान शासन की कार्यशैली सुधारने में है, न कि 12 दिन की छुट्टी देकर ध्यान शिविर भेजने में. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार का पूरा फोकस सिर्फ समय बिताने पर है.
मंत्रियों को भी 12 दिन योग करना चाहिए
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार को सच में लगता है कि तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग जरूरी है, तो सबसे पहले मंत्रियों को 12 दिन का योग और विपश्यना शिविर करना चाहिए.
वैसे भी उनके पास काम है ही क्या? मंत्री न तो जनता के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं और न ही जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नजर आ रहा है.- दीपक बैज, PCC चीफ
ग्राउंड में एक रुपये का काम नहीं
दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में जमीनी स्तर पर एक रुपये का भी काम नहीं हो रहा है. जनता के मुद्दे जस के तस हैं, विकास योजनाएं ठप हैं और अधिकारी जवाबदेही के अभाव में दबाव में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारियों को स्पष्ट जवाबदारी और सरकार से ठोस दिशा नहीं मिलेगी, तब तक सिर्फ छुट्टी देकर प्रशासनिक दक्षता नहीं बढ़ाई जा सकती.
बंगाल-असम दौरे पर भी तंज
बैज ने सरकार पर बाहरी दौरों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के लोग बंगाल और असम में छुट्टियां मनाने जाते हैं और यहां का पैसा बाहर खर्च करते हैं. उनका कहना था कि ढाई साल में सरकार ने सिर्फ समय बिताया है और आने वाले ढाई साल में भी यही स्थिति रहने वाली है.
सरकार जहां इस आदेश को अधिकारियों की मानसिक शांति, कार्यकुशलता और नैतिक मूल्यों के संवर्धन से जोड़कर देख रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और प्रशासनिक अव्यवस्था का प्रतीक बताकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है. स्पष्ट है कि विपश्यना अवकाश का यह सरकारी आदेश अब प्रशासनिक फैसले से ज्यादा सियासी बहस का विषय बन चुका है.