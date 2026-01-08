ETV Bharat / state

जंबूरी की जिम्मेदारी में अपनों से जंग वाली राजनीति,जवाब देने में हांफ रही पार्टियां,विरोधी दल से ज्यादा गूंज रही अपनों के विरोध की आवाज

रायपुर : "मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसा उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है" छत्तीसगढ़ में इस जुमले की तासीर बड़ी गर्म हो गई है.वजह साफ है चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा दोनों राजनीतिक दलों में जिस तरह की राजनीति हो रही है,उसमें ना तो विपक्ष को कोई सवाल खड़ा करना है न ही कोई जवाब देना है. दोनों राजनीतिक दलों को विपक्ष की जरूरत भी नहीं है.दोनों दलों के भीतर ही अपने ही नेता पर सवाल उठाने और आरोप लगाने वाली राजनीति पूरी रफ्तार से चल रही है.

सत्ता पक्ष से उठी भ्रष्टाचार की आवाज

विपक्ष विकास पर सवाल उठता है तो सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार के मामले पर कहानी कहने लगता है. राज्य का राजनीति में पिछले दो दिनों में जिस तरह के हालात बने हैं अब सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस को मुद्दा बड़ा हाथ लगा है, लेकिन सियासत में भ्रष्टाचार बनाम विकास और विकास के लिए हो रहा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई शक्ल लेकर आ गया है. अब इसमें सरकार,राजनीतिक सुचिता, जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदार सियासत दान सब कुछ सवालों में खड़ा हो रहा है.

जंबूरी की जिम्मेदारी किस पर पड़ रही भारी

छत्तीसगढ़ के बालोद में नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन हो रहा है. लेकिन इस आयोजन की जिम्मेदारी और जवाबदेही जिसके पास है वह राजनीति में जिम्मेदार बनने और भ्रष्टाचार करने की लड़ाई में आमने-सामने है. बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के सांसद हैं छत्तीसगढ़ के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर इस आयोजन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए. हालांकि सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस पद पर बृजमोहन खुद को अभी भी होने की बात कहते हैं, उस पर वर्तमान शिक्षा मंत्री को बैठा दिया. जिसके बाद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है ये सवाल उठ खड़ा हुआ है.

मुख्यमंत्री की छवि के लिए भ्रष्टाचार ठीक नहीं

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव के छवि के लिए ठीक नहीं है. जबकि जो इस जिम्मेदारी को लिए हैं और जिनके ऊपर इस आयोजन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आरोप की शिकायत है उनका कहना है कि यह सब कुछ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहने पर ही हो रहा है. अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर आयोजन पर लग रहा है तो इसमें छवि विष्णुदेव की खराब हो रही है यह बृजमोहन का अग्रवाल का आरोप है.



जबकि इस खेल का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहने पर हो रहा है यह वर्तमान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है. अब सवाल यह उठ रहा है कि खेल के होने से जिस तरह की छवि राज्य में बनी है उसमें अपनी ही सरकार पर एक बड़ा आरोप बृजमोहन अग्रवाल ने लगा दिया है. जिसमें यह कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है.राजनीति में इसे किस हिसाब किताब से देखा जाए यह तो राजनेता अपने तरीके से बात ही देंगे, लेकिन एक बात साफ है कि खेल तो हो रहा है.

हाईकोर्ट पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल

बालोद में हो रहे खेल के आयोजन के साथ ही बृजमोहन अग्रवाल को पद से हटाए जाने और पूरे मामले की जांच को लेकर के रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. उनका कहना है कि जो व्यवस्था अभी बनाई गई है उसमें गड़बड़ी है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से इस बाबत एक जानकारी साझा की गई है. जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि खराब हो रही है और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है.

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जवाब

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बालोद में जिस खेल का आयोजन हो रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधिवत अनुमति ली गई है. गजेंद्र यादव ने कहा कि उनके निर्देशानुसार ही पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है. इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है जो मुख्यमंत्री को पता ना हो. जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया गया है वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुमोदन के बाद ही मिला है.

विपक्ष बोला सरकार से पूछिये कुछ जवाब कुछ

छत्तीसगढ़ में चढ़ी भाजपा में अंदरुनी विरोध वाली सियासत ने राजनीति को बड़ी जगह दे दी है और इसे लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय को कुछ पता ही नहीं है.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज भी स्थिति वही है कि, इनसे कुछ भी पूछिए उत्तर इनका अलग ही होता है. अब इनके पार्टी के भीतर गतिरोध और विरोध साफ तौर पर सामने आ गया है और यह भी साफ है कि जिस विषय पर यह विवाद हो रहा है उसमें सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. इसकी बड़ी वजह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो जिनसे कुछ भी पूछिए उसका उत्तर वह अलग ही देते हैं. सवाल कुछ होता है उत्तर कुछ और देते हैं. जो खेल हो रहा है उसमें गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए.

