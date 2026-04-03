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यूपी वेस्ट में जाट संसद को लेकर उबाल, संजीव बालियान की चुप्पी पर सवाल, गौरव चौधरी बोले- जनता देगी जवाब

जाट संसद के दौरान मंच से पीएम मोदी, सीएम योगी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बयानबाजी की गई थी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : वेस्ट यूपी का सियासी और सामाजिक माहौल गरम चल रहा है. किसानों के मसीहा और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में रोष है. वहीं सकौती टांडा में जाट संसद के दौरान राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान से यूपी वेस्ट में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उन्होंने जाट समुदाय के सम्मान से छेड़छाड़ होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की चेतावनी दी थी. यह चेतावनी भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान के सामने दी गई थी.

कार्यक्रम में आए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पीएम मोदी पर कई तरह के सियासी हमले किए. अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद नाम से संगठन चलाने वाले राम अवतार पलसानिया ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. जाट समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिमा के नाम पर समाज से करोड़ों का चंदा वसूला गया और मंच का इस्तेमाल सियासी लाभ के लिए किया गया.

जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी नेताओं के बयान को निंदनीय बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व सांसद संजीव बालियान के सामने भरे मंच से पीएम मोदी, सीएम योगी और पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी की गई. लेकिन अभी तक संजीव बालियान की और से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से लोग नाराज हैं. वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिज़वी कहते हैं, इस पूरे प्रकरण में राजनैतिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को होगा.

मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने चौधरी चरण सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को भी हक नहीं है किसानों के मसीहा और देश के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी करे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद थे. मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के लिए भी अपशब्द कहे गए, यह पूरी तरह से निंदनीय है. जनता इसका जवाब देगी.