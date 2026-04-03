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यूपी वेस्ट में जाट संसद को लेकर उबाल, संजीव बालियान की चुप्पी पर सवाल, गौरव चौधरी बोले- जनता देगी जवाब

भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ की गई बयानबाजी से यूपी वेस्ट में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है.

जाट संसद के दौरान मंच से पीएम मोदी, सीएम योगी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बयानबाजी की गई थी.
जाट संसद के दौरान मंच से पीएम मोदी, सीएम योगी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बयानबाजी की गई थी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 10:43 PM IST

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मेरठ : वेस्ट यूपी का सियासी और सामाजिक माहौल गरम चल रहा है. किसानों के मसीहा और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में रोष है. वहीं सकौती टांडा में जाट संसद के दौरान राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान से यूपी वेस्ट में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उन्होंने जाट समुदाय के सम्मान से छेड़छाड़ होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की चेतावनी दी थी. यह चेतावनी भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान के सामने दी गई थी.

कार्यक्रम में आए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पीएम मोदी पर कई तरह के सियासी हमले किए. अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद नाम से संगठन चलाने वाले राम अवतार पलसानिया ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. जाट समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिमा के नाम पर समाज से करोड़ों का चंदा वसूला गया और मंच का इस्तेमाल सियासी लाभ के लिए किया गया.

जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी नेताओं के बयान को निंदनीय बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व सांसद संजीव बालियान के सामने भरे मंच से पीएम मोदी, सीएम योगी और पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी की गई. लेकिन अभी तक संजीव बालियान की और से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से लोग नाराज हैं. वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिज़वी कहते हैं, इस पूरे प्रकरण में राजनैतिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को होगा.

मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने चौधरी चरण सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को भी हक नहीं है किसानों के मसीहा और देश के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी करे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद थे. मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के लिए भी अपशब्द कहे गए, यह पूरी तरह से निंदनीय है. जनता इसका जवाब देगी.

गौरव चौधरी ने कहा कि वह भी इसी समाज से आते हैं. सकौती टांडा में महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जो भी कुछ बयानबाजी हुई है वह पूरी तरह से सुनियोजित और प्री प्लान था. पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए, मंच से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ भाषण दिया इससे आयोजकों की मंशा समझ में आती है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक शादाब रिज़वी कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में उन्हीं की पार्टी, पीएम और सीएम के खिलाफ मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई वह संजीव बालियान के आगे की सियासी डगर को मुश्किल करने वाली है.

वहीं मध्यप्रदेश के खरगोन से आए अंतर्राष्ट्रीय जाट संगठन के जिलाध्यक्ष हेमराज जाट ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर की गई टिप्पणी के लिए रामअवतार पलसानिया को गलत ठहराया. उन्होंने कहा कि भले ही वे इस संगठन में जुड़े हैं, लेकिन किसान मसीहा पर की गई टिप्पणी को बर्दास्त नहीं करेंगे. वहीं किसान संगठन और अन्य लोग राम अवतार पलसानिया के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

शुक्रवार को राम अवतार पलसानिया के खिलाफ FIR भी कराई गई है. रालोद के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क में मौन धारण करके अपना विरोध दर्ज कराया.

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