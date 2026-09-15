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Explainer :आदिवासी पकड़ की राजनीति : बीजेपी ने कहा दावे हैं खोखले, वादे आसमानी, कांग्रेस का जवाब सीएम फेस से ठगा जा रहा समाज

सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है. हालांकि 2018 के चुनाव परिणाम भाजपा की पूरी रणनीति पार बहुत भारी पड़ा और वहीं की सभी 14 सीटों को कांग्रेस ने जीता था. 2023 के चुनाव में भाजपा इस इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया. जनता ने भाजपा की नीति पर भरोसा करते हुए फिर से उनको सभी सीटें दी. भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए आदिवासी सीएम के समीकरण के साथ सरकार बनाई और वर्तमान में चल रही सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री सरगुजा अंचल से ही आते हैं.

सरगुजा और आदिवासी इतिहास इस इलाके को छत्तीसगढ़ का उत्तरीय आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है जो उत्तरीय आदिवासी से जाना जाता है.इस क्षेत्र में अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सजशपुर, रायगढ़, कोरबा जिले में निवासरत जनजातीय समुदायों एवं उनकी उप-समूह शामिल हैं. इन क्षेत्रों में उरांव, कंवर, नगेसिया, कोरवा, भूइंया, बियार, पंडो, मझवार, माझी, खड़िया, वि खैरवार, गोंड, बैगा, अगरिया, बिंझिया, सौंता आदि अनुसूचित जनजातियां उप समूह प्रमुख हैं.यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के साथ घने जंगलों, तराईया एवं पहाड़ियों से जुड़ा है. यह पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा को सबसे ज्यादा मजबूती से साध रखा है. इसकी बड़ी बानगी कैबिनेट में भी दिखती है. .

कांग्रेस में हुए बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग उनका स्वागत करेंगे और नई उर्जा के साथ काम करेंगे. भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी ने जो बदलाव किया है वह काम को नई दिशा देगा. हालांकि इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आदिवासी समीकरण को 2018 वाले फार्मूले को साधने के लिए जातीय हिस्सेदारी के लिए यह बदलाव कांग्रेस ने किया तो है लेकिन यह कितना कारगर होगा यह तय नही है.

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब जाति वाली राजनीति का बयान देती है तो लगातार यही कहा जाता है कि हमने आदिवासी समाज के लोगों के सीएम बनाया है. देश की पहला अदिवासी राष्ट्रपति को भाजपा ने कमान दी है. देश की राजनीति छत्तीसगढ़ में कितना चलेगी यह अलग है लेकिन आदिवासी वाली राजनीति का तोड़ कांग्रेस ने निकाल लिया है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज हैं. वहीं नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत आदिवासी समाज से आते हैं. सुखदेव भगत को आदिवासी राजनीति को साधने की जिम्मेदारी मिली है जिसकी मजूबत वजह उनका पड़ोसी राज्य झारखंड से होना है, और उसी समुदाय से जुड़े होने की बात भी है. सरगुजा अंचल से सटे झारखंड के होने कारण क्षेत्रीय राजनीति के दबदबे का असर पड़ेगा कांग्रेस इस बात को मनकर चल रही है.

बीजेपी का आदिवासी कार्ड छत्तीसगढ़ में मुद्दे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अक्सर आदिवासी मुख्यमंत्री का और राष्ट्रपति की बात उठती रहती है. छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के आदिवासी समीकरण और आदिवासी मुख्यमंत्री के बदौलत छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले एजेंडे में होता है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विकास के लिए संकल्पित है, इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है. उनका आरोप भी यही रहा है कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिली है आदिवासियों के साथ सिर्फ भेदभाव किया गया है. भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समीकरण को सबसे ऊपर रखकर इस कार्ड को इसलिए भी खेल रही है कि आदिवासी समीकरण का सबसे मजबूत आधार सरगुजा और बस्तर डिवीजन में है. और यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कार्ड के बदौलत मजबूत स्थिति में रहती है तो उसके लिए 2028 फतेह का फार्मूला आसान हो जाएगा.

समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और यह कह भी रही है कि इसमें आदिवासी समाज का भला नहीं होगा. अब आदिवासी वाले जिस राजनीति को कांग्रेस ने उठाया है इसे और कितना बल नए प्रदेश प्रभारी के आने के बाद मिलेगा इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं. लेकिन एक बात तो स्पष्ट है इसमें कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इसकी सियासत को और मजबूत करेगी यह अभी से तय है.छत्तीसगढ़ के लिए जो बातें लगातार कही जाती हैं उसी आधार को और मजबूत करने में कांग्रेस जुटी है. छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है. जल, जंगल और जमीन की पूरी प्रकृति के रक्षक के तौर पर इस समुदाय को जाना जाता है. राज्य के विकास के लिए आदिवासी समाज की विकास जरूरी है. रक्षक समाज की सियासत का जो रंग काग्रेस लेकर चल रही है उसमें कांग्रेस की कितनी रक्षा होगी यह सबसे बड़ा सवाल है.

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है. ऐसे में एक चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस की जो आंतरिक जाति वाली राजनीति की गोलबंदी है इससे उसमें कितनी मजबूती मिलेगी. हालांकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि आदिवासी समाज वाली राजनीति जितनी मजबूत होगी कांग्रेस का आधार भी उतना तगड़ा होगा. क्योंकि ओबीसी वाले समीकरण पर भूपेश बघेल वाला कार्ड कांग्रेस में मजबूत है और आदिवासी वाले कार्ड को मजबूत करने की जरूरत है. इसकी राजनीतिक गणना भी कांग्रेस जानती है और वो सरगुजा और बस्तर अंचल को जितना मजबूत करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती उतनी ज्यादा बढ़ेगी. यही वजह है कि सरगुजा और बस्तर आदिवासी अंचल इसी आधार वाली राजनीति के तहत माना जाता है. इस समीकरण में सुखदेव भगत और दीपक बैज दोनों ही फिट बैठते हैं. अब सरगुजा और बस्तर में यह किस रूप से साधा जाएगा, इसके एक नहीं कई समीकरण जोड़े और घटाए जा रहे हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जाति राजनीति का आधार और उसमें जाति वाले नेतृत्व को लेकर जिस तरह की तैयारी शुरू हुई है. वह 2028 की चुनावी परिणाम को क्या रंग देगी इसकी रूपरेखा अभी से तैयार होना शुरू हो गया है. कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद अब इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि आदिवासी वोट और आदिवासी क्षेत्र की जीत मजबूत तैयारी के बदौलत कांग्रेस बदलाव कर सकती है. आदिवासी क्षेत्र में मजबूती ने ही 2018 में 15 सालों से स्थापित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया था. कांग्रेस ने इस फार्मूले के आधार पर एक बार फिर नए गठजोड़ वाले समीकरण को तैयार करने की रणनीति बनाई गई है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और नए प्रदेश प्रभारी दोनों आदिवासी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस की रणनीति का मजबूत हिस्सा है.

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बस्तर की आदिवासी राजनीति

दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत राज्य का कांकर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला शामिल है. बस्तर क्षेत्र अपनी जनजातीय परम्पराओं, सांस्कृतिक ताने-बाने, वन आधारित जनजातीय जीवनशैली, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, परिधान के लिए जनजाति में अलग स्थान रखता है. दक्षिण आदिवासी क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वासों में हलवा, भतरा, मुरिया, माड़िया, दण्डामी माडिया, अबूझमाड़िया, ओझा, गोंड, दोरला, परजा, परधान, गदवा आदि समुदाय प्रमुखता से दुर्गम, सघन, वनाच्छादित एवं पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी रहते हैं. हालांकि सरकार ने अब बदलाव के लिए काम करना शुरू किया है.





राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या में से जनगणना 2011 अनुसार 26.45 प्रतिशत जनजातीय आबादी दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र में निवास करती है. भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ समुदायों को विशिष्ट मापदंडों जैसे स्थिर या कम होती जनसंख्या दर न्यून साक्षरता स्तर, प कृषि तकनीक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर देश भर में 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) समूह में रखा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के 05 ऐसे घोषित समूहों में से एक समुदाय जो नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में है जिसे अबूझमाड़िया कहा जाता है वे दक्षिण आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं. यह इतिहास इसलिए भी आवश्यक है कि यहां से बीजेपी का आदिवासी समीकरण का सबसे बड़ा कार्ड काम कर रहा है.



बस्तर का राजनीतिक समीकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र

छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र जंगलों, पहाड़ियों एवं मैदानी रूप से मिश्रित भौगोलिक क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, मानपुर-मोहला-चौकी, आदि जिले है। मध्य आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत पारधी, गोंड, हलबा, कमार, भुंजिया, अगरिया, बैगा, कौंध, सवरा कंवर, बिंझवार, धनवार, सौंता, कोल, भैना, परधान, कंडरा जनजातीय समूह आता है. हालांकि यह आदिवासी क्षेत्र के तौर पर नहीं माना जाता इस क्षेत्र की राजनीति में जातीय समीकरण का हिसाब किताब अलग ही है. वर्तमान समय में दो संभाग में आने वाला आदिवासी समुदाय के मध्य क्षेत्र की राजनीति कई मापदंडों से जुड़ी है. वर्तमान समय में बात करें तो मध्यआदिवासी क्षेत्र मूल राजनीति में सबसे मजबूत है. भाजपा सरकार में इसका दबदबा भी अलग है.



दूसरे संभागों के मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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वोट प्रतिशत वाली राजनीति



आदिवासी के बाद ओबीसी समीकरण छत्तसीगढ़ की राजनीति में बड़े निर्णय करती है. भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीति इस जाति के मजबूत गोलबंदी को लेकर चलती है. कांग्रेस के भूपेश बघेल का तोड़ निकलाने में बीजेपी सरकार में 6 ओबीसी मंत्री रखे हैं. राज्य में आदिवासी और ओबीसी समीकरण की मजबूत पकड़ सरकार के बदलने और रखने का फैसला देती हैं. कांग्रेस की सरकार के रहते भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मोबाइल एप पर सर्वे किया गया था. इसके लिए चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी) ने सीजीक्यूडीसी नाम से मोबाइल एप तैयार किया था. इसकी रिपोर्ट में जो बाते सामने आई उसका उपयोग भाजपा ने साय मंत्रिमंडल में 6 ओबीसी मंत्री रखकर किया है. साथ ही आंकड़े में यह बात सामने आई थी कि किस संभाग में कितने ओबीसी हैं और समीकरण को साधने के लिए और कांग्रेस भूपेश बघेल के तोड़ के लिए कौन सा काम किया जा सकता है.

ओबीसी जनसंख्या का गणित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)









मुद्दा चिंतन का है

2028 के लिए चुनावी रणनीति को लेकर अपने सटीक गुणा गणित को बैठाने में राजनीतिक दलो की तैयारी बड़ी है. 2014 में मोदी के प्रचंड आधार के बाद भी बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी. 2018 में छत्तसीगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया. भाजपा के लिए चिंतन करने का विषय यही है कि 2018 में मोदी के लहर के बाद भी भाजपा हार गई. 2023 में कांग्रेस के सभी दाव मजबूत थे. कांग्रेस के नेता भी मान रहे थे कि सरकार उनकी ही आएगी लेकिन सरकार बदल गई. दोनो राजनीतिक दलों के लिए चिंतन इसी विषय का है कि बदलाव पर मजबूत चिंतन नहीं हुआ तो हर दल की परिणाम वाली चिंता बड़ी हो जाएगी.





बस्तर संभाग के अध्यक्ष



बात बस्तर संभाग की करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर संभाग से हैं. लेकिन बस्तर की सभी सीटें जीत करके बीजेपी अगली पंक्ति में बैठी है. 2024 में एक और बड़ा परिणाम आया कि 2019 में जिस बस्तर सीट को बीजेपी हार गई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे जीत गई. अब उसमें लोकसभा चुनाव में दीपक बैज को टिकट न देकर उम्मीदवार बदला गया. अपने भीतर जीत का दमभर और दावा पूरा ना करवाने वाली कांग्रेस की कमजोरी वहां हार का कारण बन गई लेकिन बीजेपी जीत गई. अब बीजेपी से जीतने के लिए जो रणनीति को कांग्रेस लेकर के आए उसमें कौन-कौन से ऐसे पहलू होंगे जो उनकी जीत सकते हैं यह कई चीजें सवालों में है. ओबीसी समीकरण में बस्तर वाली राजनीति में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और प्रभारी दोनों को रखा हैं. भाजपा ने सीएम को ही आदिवासी वोट के लिए चेहरा बना रखा है.







आदिवासी बस वोट है उसका भला नहीं कर रही बीजेपी

कांग्रेस में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है. जितने वादे जनता से किए थे एक भी वादे पूरे नहीं हुए है. बीजेपी यह बता नहीं पा रही है कि रोजगार को लेकर क्या हुआ. महतारी वंदन में नए नाम कब जोड़े जाएंगे. सड़कों की हालत खराब है.अस्पताल बदहाल हैं डॉक्टर नहीं है. अब जनता सवाल कर रही है. विकास की बात को जाति और वोट बैंक की राजनीति को कोने से देखना ठीक नहीं है.

कांग्रेस संचार मीडिया प्रमुख के मुताबिक पार्टी के भीतर कुछ बदलाव कुछ दिन पहले हुए हैं. भूपेश बघेल को पंजाब से हटकर असम जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई है तो इसमें पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ सोचा होगा. सचिन पायलट जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा. यहां पर नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है यह पार्टी का आंतरिक बदलाव का मामला है. छत्तीसगढ़ में अभी तक भारतीय जनता पार्टी नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं कर पाया है.क्या प्रभारी बनने के लिए बोली लगाई जाती है या उसके लिए कुछ अतिरिक्त भुगतान किया जाता है. इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए.

कांग्रेस के संगठन मामले में भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है उन्हें अपने अंदर और अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. हमारी रणनीति जनहित की है और हम जनता की बात कर रहे हैं जिससे भाजपा को अब जनता के सवालों का उत्तर नहीं सूझ रहा है. आदिवासी समीकरण के जिस रंग को जनता के बीच रखा जा रहा है उसमें आदिवासी समाज के हितों की सिर्फ अनदेखी इस समाज में हो रही है- सुशील आनंद शुक्ला, प्रमुख, कांग्रेस संचार मीडिया

आदिवासी सीएम बस मुखौटा है

आदिवासी मुख्यमंत्री और उसकी राजनीति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने एक मुखौटे के तौर पर रखा है. भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी चेहरे को इसलिए सामने रखा है ताकि छत्तीसगढ़ के जंगल और जमीन को बेजा जा सके. उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री का शपथ होता है दूसरी तरफ हसदेव के जंगलों की कटाई के ऑर्डर दे दिए जाते हैं .रामगढ़ में कोल माइंस की खुदाई शुरू की जाती है. बस्तर में आयरन कोर को बेच दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ के सभी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर लोगों को, आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों का जंगल, आदिवासियों की खनिज को लूटने की छूट दे दी जाती है और इसका इस्तेमाल उद्योगपति करते हैं. यहां की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है. सिर्फ यहां की जनता को ठगने के लिए यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं. आदिवासी मुख्यमंत्री की राजनीति सिर्फ आदिवासी समाज को ठगने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

किसी की अनदेखी नहीं-बीजेपी

आदिवासी राजनीति और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने और उसे पर चल रहे काम को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह देश में हुए तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम है. क्योंकि देश में समान नागरिक संहिता कानून बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था. भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह ने इसे 21 राज्यों में 2029 तक लागू करने की बात कही है. यूसीसी कई राज्यों में लागू हुआ कई राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है. हालांकि इस बात को लेकर राजनीति ज्यादा की जा रही है किसी समाज को घाटा होगा, इस तरह की राजनीति ठीक नहीं. डिप्टी सीएम ने कहा यही तुष्टिकरण की राजनीति थी जो इसे लागू नहीं होने दिया. अब इस पर काम शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर यह लागू होगा यह भी तय है कि समाज के किसी वर्ग के किसी ऐसे नैतिक स्वरूप की अनदेखी नहीं होने होगी.

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