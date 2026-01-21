ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेले में संत बनाम सत्ता की राजनीति, कांग्रेस का आरोप सामने आया बीजेपी का हिंदू विरोधी चेहरा

शंकराचार्य को शाही स्नान से रोके जाने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है.कांग्रेस ने इसे बीजेपी का हिंदू विरोधी चेहरा कहा है.

POLITICS OF SAINT VS POWER
प्रयागराज माघ मेले में संत बनाम सत्ता की राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:37 PM IST

6 Min Read
बलौदाबाजार : प्रयागराज माघ मेला में जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के शाही स्नान से रोके जाने का मामला अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा. यह मुद्दा अब सीधा राजनीति, सत्ता की मंशा और सनातन परंपराओं के सम्मान से जुड़ गया है. इस घटनाक्रम ने देशभर में संत समाज से लेकर राजनीतिक दलों तक तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी और रक्षक बताती है, वहीं आज हिंदू संतों और परंपराओं का अपमान कर रही है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के हिंदू विरोधी चरित्र का प्रमाण बताया है.


संतों का अपमान, सनातन पर हमला कांग्रेस


कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे ने बयान जारी कर कहा कि जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोका जाना केवल एक संत को रोकना नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी सनातन परंपरा पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी पिछले 40 वर्षों से नियमित रूप से शाही स्नान करते आ रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने उन्हें इस अखंड परंपरा से रोका है.मौनी अमावस्या का शाही स्नान ऐसी परंपरा है, जिसे न तो मुगलों ने रोका और न ही अंग्रेजों ने, लेकिन सरकार ने इसे तोड़ने का दुस्साहस किया है.

कांग्रेस का आरोप सामने आया बीजेपी का हिंदू विरोधी चेहरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सिर्फ परंपरा नहीं, आस्था का प्रतीककांग्रेस ने कहा कि शाही स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था, परंपरा और पहचान से जुड़ा विषय है। प्रयागराज का माघ मेला और मौनी अमावस्या का शाही स्नान सदियों से सनातन परंपरा का केंद्र रहा है, जहां संत, महात्मा और अखाड़े अपनी निर्धारित मर्यादाओं के अनुसार स्नान करते हैं। सुमित्रा घृतलहरे ने सवाल उठाया कि अगर इतिहास में किसी विदेशी शासन ने भी इस परंपरा को नहीं छेड़ा, तो आज लोकतांत्रिक सरकार को किसने अधिकार दिया कि वह संतों को रोकने लगे?”दुर्व्यवहार के आरोप, माहौल हुआ गर्म
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ न केवल प्रशासनिक रोक लगाई गई, बल्कि उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया. आरोप है कि शंकराचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया, उन्हें पालकी तक जाने से रोका गया. पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का रवैया अपमानजनक रहा.

जिस शंकराचार्य को सनातन परंपरा में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाना यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार संत समाज को किस नजर से देखती है. इस घटनाक्रम के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जता चुके हैं. पिछले 36 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं. इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस संवाद या समाधान की कोशिश नहीं की गई है. एक ओर भाजपा धर्म और आस्था की राजनीति करती है, दूसरी ओर जब एक शंकराचार्य अनशन पर बैठते हैं, तो सरकार बातचीत तक को तैयार नहीं होती- सुमित्रा घृतलहरे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष



आलोचना ही अपराध बन गई?

कांग्रेस का आरोप है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का वास्तविक अपराध ये है कि वे सरकार की कमियों पर सवाल उठाते हैं. वे आधे-अधूरे राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को उजागर करते हैं और कोविड काल में गंगा में तैरती लाशों जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने रखते रहे हैं. सुमित्रा घृतलहरे ने कहा सरकार को आईना दिखाना अगर अपराध है, तो भाजपा साफ कह दे कि अब सवाल पूछने का अधिकार भी खत्म हो चुका है.


आस्था बनाम सत्ता की जंग

प्रयागराज माघ मेले का यह विवाद अब केवल एक आयोजन का मामला नहीं रहा. यह सवाल बन गया है कि देश में संतों की भूमिका क्या है, परंपराओं की सीमा क्या है और सत्ता की प्राथमिकता क्या है.शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोके जाने का मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और धार्मिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है. कांग्रेस इसे भाजपा के हिंदू विरोधी चरित्र के रूप में पेश कर रही है, जबकि अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है.

धार्मिक भावनाओं को पहुंचाया ठेस

कबीरधाम जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि मौनी अमावस्या जैसे पवित्र पर्व पर देश के प्रमुख संत को गंगा स्नान से रोकना न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि यह हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं का भी खुला अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग स्वयं को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक और ठेकेदार बताते हैं, वही आज हिंदू समाज के सर्वोच्च संतों का अपमान कर रहे हैं.


एक ओर भाजपा हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, वहीं दूसरी ओर संतों और धार्मिक गुरुओं के सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है. शंकराचार्य के साथ किया गया व्यवहार सत्ता के अहंकार और तानाशाही रवैये को दर्शाता है- नवीन जायसवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी विरोध

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रयागराज माघ मेले में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोके जाने के मामले में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने इसे हिंदू विरोधी चरित्र बताते हुए कहा कि यह केवल शंकराचार्य का ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म और सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का अपमान है.

सदियों पुरानी शाही स्नान परंपरा को न तो मुगलों ने रोका और न ही अंग्रेजों ने, फिर भाजपा सरकार को यह दुस्साहस कैसे हुआ.एक ओर आरएसएस प्रमुख को जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य और उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है- गजमति भानू, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

जानिए क्या है पूरा विवाद

दरअसल, प्रयागराज संगम पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है. मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं. ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की. इस बात से नाराज हिंदू समाज के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

