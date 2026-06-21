नीतीश कुमार की अगुवाई में JDU की पहली बड़ी बैठक, निशांत को मिल सकती है नई जिम्मेदारी
नीतीश कुमार की अगुवाई में JDU की पहली बड़ी बैठक आज होने जा रही है. इसमें निशांत को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
Published : June 21, 2026 at 9:53 AM IST
पटना: 21 जून रविवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है. बैठक में चौका देने वाले फैसले लिए जाने की संभावना है. बिहार में सत्ता हस्तांतरण के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है. इसपर पूरे देश भर के निगाहें टिकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.
कौन होगा जदयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष?: दरअसल नीतीश कुमार अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी होंगी कि क्या वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर अपने पुत्र निशांत कुमार के लिए पद छोड़ेंगे. पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है और निशांत कुमार की भूमिका को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं.
निशांत कुमार पर सबकी निगाहें: ऐसी चर्चा है कि पार्टी ने निशांत कुमार को अपना भविष्य मान लिया है. संगठन में भले ही अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है लेकिन निशांत कुमार पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विश्वास जता रहे हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेता यदि संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी निशांत कुमार को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे.
सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा बैठकों का दौर: सुबह 10:30 बजे से ही डेलिगेट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तमाम राष्ट्रीय परिषद के अधिकारी बैठक करेंगे. देशभर के डेलिगेट्स को बुलाया गया है. इसके बाद 11:30 बजे से राज्य परिषद की बैठक से शुरुआत होगी. फिर दोपहर 3:00 बजे से राष्ट्रीय परिषद की मुख्य बैठक शुरू की जाएगी जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडा पर विस्तार से चर्चा होगी.
"राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन इस बार बिहार प्रदेश पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में किया जा रहा है. इस बड़ी बैठक को लेकर हम लोग काफी खुश और उत्साहित हैं. बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगी और जो भी निर्णय होगा वह संगठन की मजबूती को लेकर होगा." -उमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू
बैठक में जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे: इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और निशांत कुमार विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद, प्रदेश के डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक और सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. इस महामंथन में नीतीश कुमार के 3 साल के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उस पर मुहर भी लगेगी.
जदयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना अधूरा: जदयू ने अभी हाल ही में एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया है. हालांकि नीतीश कुमार का सपना अभी भी अधूरा है जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को एकजुट रखने के साथ-साथ एनडीए के साथ बेहतर तालमेल और दूसरे राज्यों में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा होगी.
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो सकता है फैसला?: आगामी समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है. अभी बंगाल के चुनाव में जदयू ने बीजेपी के सपोर्ट में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था. अब उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या फैसला लेते हैं उस पर भी सबकी निगाह होगी. इसके लेकर पूरे देश भर के जदयू के नेता पटना पहुंच गए हैं और कार्यालय में काफी हलचल है.
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