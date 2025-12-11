ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक के वायरल ऑडियो पर सियासत तेज, ममता देवी ने कहा- आवाज उनकी नहीं

कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो मामले में विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर सियासत हुई. ममता देवी ने इस पर सफाई भी दी.

MLA Mamta Devi viral audio
कांग्रेस विधायक ममता देवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो सदन के अंदर बाहर छाया रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया.

बाबूलाल मरांडी ने सदन में दावा किया कि उनके पास ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें ममता देवी ने मंत्री पर नर्सिंग कॉलेज को NOC देने के एवज में 5 लाख रुपये कमीशन लेने के बावजूद काम नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सदन से इसकी जांच कराने की मांग की.

ममता देवी और जयमंगल सिंह का बयान (ETV Bharat)

वायरल ऑडियो मेरा नहीं-ममता देवी

वायरल ऑडियो को कांग्रेस विधायक ममता देवी ने खारिज करते हुए कहा है कि जिस तरह से इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है वह हकीकत में नहीं है. कांग्रेस की बैठक में इस तरह की बातें नहीं हुई थी, खासकर पैसों के लेनदेन को लेकर जिसे मीडिया में लाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

जय मंगल सिंह ने भी किया ममता देवी का बचाव

ममता देवी के बचाव में कांग्रेस के विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप उतर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले दिनों हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वह खुद मौजूद थे. इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी. 5 लाख रुपया कॉलेज के लिए दिए जाने की बात तो दूर विधायक के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी जो गैर संवैधानिक हो. इन सब के बीच मीडिया में आई खबरों के बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो और आरोप को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता से लिया है और प्रभारी के राजू के द्वारा जवाब तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें:

छात्रवृत्ति अटकने के लिए राज्य सरकार है जिम्मेवार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2022 के गाइडलाइन का दिया हवाला

झारखंडी कौन! पर खूब हई बयानबाजी, नीरा यादव- सुरेश पासवान बीच वार-पलटवार

TAGGED:

कांग्रेस विधायक के वायरल ऑडियो
ममता देवी इरफान अंसारी ऑडियो
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र
VIRAL AUDIO OF CONGRESS MLA
MLA MAMTA DEVI VIRAL AUDIO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.