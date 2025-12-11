ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक के वायरल ऑडियो पर सियासत तेज, ममता देवी ने कहा- आवाज उनकी नहीं

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो सदन के अंदर बाहर छाया रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया.

बाबूलाल मरांडी ने सदन में दावा किया कि उनके पास ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें ममता देवी ने मंत्री पर नर्सिंग कॉलेज को NOC देने के एवज में 5 लाख रुपये कमीशन लेने के बावजूद काम नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सदन से इसकी जांच कराने की मांग की.

ममता देवी और जयमंगल सिंह का बयान (ETV Bharat)

वायरल ऑडियो मेरा नहीं-ममता देवी

वायरल ऑडियो को कांग्रेस विधायक ममता देवी ने खारिज करते हुए कहा है कि जिस तरह से इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है वह हकीकत में नहीं है. कांग्रेस की बैठक में इस तरह की बातें नहीं हुई थी, खासकर पैसों के लेनदेन को लेकर जिसे मीडिया में लाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.