ETV Bharat / state

उत्तराखंड 2027 चुनाव से पहले सियासी घमासान, हरीश रावत और यशपाल आर्य के माला विवाद पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

बागेश्वर में माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान पर सियासत तेज ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होने लगा है. बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान का वीडियो इसी सियासी टकराव का नया केंद्र बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. भाजपा जहां इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व की लड़ाई बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे सामान्य घटनाक्रम बताते हुए भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं. इस राजनीतिक बहस में अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी शामिल हो गया है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बागेश्वर की घटना को कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खुला उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी खुद मंच पर हुए बवाल की बात स्वीकार कर रही हैं, तो इससे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का अंदाजा लगाया जा सकता है. मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में तो ‘सिर मुंडाते ही ओले पड़ने’ वाली स्थिति बनी हुई है. प्रदेश प्रभारी जब भी उत्तराखंड आती हैं, गुटबाजी खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है.