उत्तराखंड 2027 चुनाव से पहले सियासी घमासान, हरीश रावत और यशपाल आर्य के माला विवाद पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यक्रम में हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान पर सियासत तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:07 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होने लगा है. बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान का वीडियो इसी सियासी टकराव का नया केंद्र बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. भाजपा जहां इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व की लड़ाई बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे सामान्य घटनाक्रम बताते हुए भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं. इस राजनीतिक बहस में अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी शामिल हो गया है.
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बागेश्वर की घटना को कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खुला उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी खुद मंच पर हुए बवाल की बात स्वीकार कर रही हैं, तो इससे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का अंदाजा लगाया जा सकता है. मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में तो ‘सिर मुंडाते ही ओले पड़ने’ वाली स्थिति बनी हुई है. प्रदेश प्रभारी जब भी उत्तराखंड आती हैं, गुटबाजी खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है.
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रभारी पार्टी को एकजुट करने आ रही हैं या गुटबाजी को और हवा देने का काम कर रही हैं. उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लोहाघाट, खटीमा और पिथौरागढ़ की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोहाघाट में हुए घटनाक्रम के वीडियो सार्वजनिक हैं. खटीमा में प्रदेश प्रभारी के सामने ही विधायक बदलने और टिकट काटने की बातें उठीं, जबकि पिथौरागढ़ में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वर्तमान विधायक के खिलाफ नारेबाजी हुई.
भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक, बागेश्वर में भी मंच पर हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच जिस तरह की स्थिति दिखाई दी, उससे लग रहा था कि हाथापाई की नौबत आ सकती है. उन्होंने कहा कि अभी अल्मोड़ा का दौरा भी बाकी है और कांग्रेस की यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में पार्टी के मंचों पर और बड़े विवाद देखने को मिल सकते हैं. भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की नेतृत्व व्यवस्था पर भी निशाना साधा. उनका कहना है कि पार्टी में हर नेता मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की कमी दिखाई दे रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की यह आपसी खींचतान 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी पड़ेगी. उधर, कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है.
कांग्रेस नेत्री सुजाता पॉल ने माला को लेकर हुए विवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर खींचतान किस बात की थी, सिर्फ फूलों की माला की? फूल तो प्रेम और सम्मान का प्रतीक होते हैं. उन्हें एक-दूसरे को पहनाया जाता है, न कि इस तरह राजनीतिक विवाद का विषय बनाया जाता है. उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर वायरल अधूरी क्लिप देखकर बयान देने के बजाय पूरे कार्यक्रम का वीडियो देखें. सुजाता पॉल के मुताबिक, पूरे कार्यक्रम में हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी शैलजा सहजता से मंच पर मौजूद थे और कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.
सुजाता पॉल ने पलटवार करते हुए भाजपा को अपने घर में झांकने की नसीहत दी. उन्होंने सवाल किया कि भाजपा नेता अजय भट्ट, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अरविंद पांडे के बीच आपसी मतभेदों को लेकर पार्टी क्या जवाब देगी? उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कई बार अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं. हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाए जाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा के अपने सांसद ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, तो पार्टी कांग्रेस पर सवाल कैसे खड़े कर सकती है
कांग्रेस नेत्री ने इस पूरे विवाद को अंकिता भंडारी हत्याकांड से भी जोड़ दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के संवेदनशील मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार अलग-अलग मुद्दों को उछाल रही है. कभी विनोद आर्य का मामला तो कभी कांग्रेस का वायरल वीडियो चर्चा में लाया जा रहा है. सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार को इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के बजाय यह बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा और मामले में कथित वीआईपी का नाम कब सार्वजनिक किया जाएगा. कुल मिलाकर, बागेश्वर में माला को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस की गुटबाजी बनाम भाजपा की अंदरूनी खींचतान की सियासी बहस में बदल गया है.
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