अफीम की खेती पर सियासत तेज: गिरदावरी में ‘अन्य अनाज’ की एंट्री, भूपेश बघेल ने साय सरकार पर कसा तंज

बघेल ने लिखा, अफीम को ‘अन्य अनाज’ बताने का श्रेय आखिर कौन लेगा “मोदी की गारंटी” या “विष्णु का सुशासन”, या फिर दोनों?

POLITICS OVER OPIUM CULTIVATION
भूपेश बघेल ने साय सरकार पर कसा तंज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
रायपुर: दुर्ग और बलरामपुर में अवैध अफीम की खेती को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. बलरामपुर जिले में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद अब गिरदावरी रिपोर्ट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दस्तावेज साझा करते हुए दावा किया है कि जिस जमीन पर अफीम की खेती पकड़ी गई, उसी भू-खंड की गिरदावरी रिपोर्ट में फसल के रूप में ‘अन्य अनाज’ दर्ज किया गया है. इसको लेकर उन्होंने प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार पर तीखा तंज कसा.



‘अफीम’ को बताया ‘अन्य अनाज’, बघेल ने सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “अफ़ीम अब ‘अन्य अनाज’ है, ऐसा कहना है भाजपा की विष्णु देव साय सरकार का।” उन्होंने अपने पोस्ट के साथ एक गिरदावरी दस्तावेज भी साझा किया है. बघेल का दावा है कि यह रिपोर्ट बलरामपुर जिले के उस भू-खंड की है, जहां भाजपा नेता की निगरानी में अफीम की खेती पकड़ी गई थी. दस्तावेज में वर्ष 2025-26 की फसल विवरण रिपोर्ट में संबंधित खसरा नंबर के सामने फसल के कॉलम में ‘अन्य अनाज’ दर्ज किया गया है, क्षेत्रफल 0.2410 हेक्टेयर बताया गया है. इस एंट्री को लेकर बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, जब मौके पर अफीम की खेती पकड़ी गई, तो रिकॉर्ड में इसे ‘अन्य अनाज’ कैसे दर्ज किया गया.

भूपेश बघेल ने साय सरकार पर कसा तंज (ETV Bharat)



‘मोदी की गारंटी’ या ‘विष्णु का सुशासन’?

इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि अफीम को ‘अन्य अनाज’ बताने का श्रेय आखिर कौन लेगा “मोदी की गारंटी” या “विष्णु का सुशासन”, या फिर दोनों? उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

दरअसल, हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आए हैं. दुर्ग जिले में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. इस मामले को लेकर पहले से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है. अब गिरदावरी रिपोर्ट में ‘अन्य अनाज’ की एंट्री सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है और इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

GIRDAWARI
BHUPESH BAGHEL
BALRAMPUR
रायपुर
POLITICS OVER OPIUM CULTIVATION

संपादक की पसंद

