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शराब की दुकानों पर सियासी घमासान, MP अजय भट्ट की मांग पर कांग्रेस का पलटवार, सरकार की नीति पर उठे सवाल

सांसद अजय भट्ट ने दूरभाष वार्ता और पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलने की प्रक्रिया शासन स्तर पर जारी है, जिसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि ये क्षेत्र ग्रामीण बाजार होने के साथ-साथ आसपास के गांवों के लोगों की दैनिक जरूरतों का केंद्र हैं, जहां विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज भी संचालित हैं. ऐसे में यहां शराब की दुकान खुलने से सामाजिक वातावरण प्रभावित हो सकता है, साथ ही छात्र-छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है. सांसद ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों के समीप स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम होने के कारण यह मुद्दा जनभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

रामनगर: नैनीताल जनपद में प्रस्तावित विदेशी मदिरा की दुकानों को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रातीघाट, मंगोली और बजून क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकानों को निरस्त करने की मांग उठाई है. इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी मुखर हो गई है और सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

वहीं मामले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में शराब की दुकानों के खिलाफ जनआक्रोश बढ़ता जा रहा है. हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालधन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में खोली जा रही देशी शराब की दुकान का विरोध दर्ज कराया है. रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाया कि यह विरोध केवल मालधन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में नई शराब दुकानों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर रही है.

उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक इंटर कॉलेज बंद किए जा चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर हर साल सैकड़ों शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है. उन्होंने नैनीताल जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि कई स्थानों का बजट और प्रस्तावों में उल्लेख तक नहीं होता, लेकिन जमीन पर नई दुकानें खोल दी जाती हैं, जिनका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं. पिछले वर्ष मालधन और पाटकोट क्षेत्र में हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था कि दुकानें बंद की जाएंगी, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं किए गए.

रंजीत रावत ने यह भी कहा कि जिन जनमुद्दों को कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है, अब वही मुद्दे भाजपा के विधायक और सांसद भी उठाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत,मुन्ना सिंह चौहान, अरविंद पांडे, समेत अन्य जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर एकजुटता जरूरी है. इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि शराब नीति को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में और भी तेज टकराव देखने को मिल सकता है.

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