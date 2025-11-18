ETV Bharat / state

गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी तेज, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नये अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल के संगठन की कमान संभालने के बाद से भाजपा के निशाने पर आ गए हैं. भाजपा जहां प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा को करारा जवाब देते हुए अपने नए अध्यक्ष का पूरा बचाव कर रहे हैं.

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व देहरादून महानगर के पूर्व महापौर विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हर नेता अपने आप में पार्टी हो गया है, जो कई सालों से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है. आज भी यही लड़ाई कांग्रेस नेताओं के बीच देखने को मिल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही मूल स्वभाव रहता आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई लीडर उभर कर आता है, अपने स्वभाव के अनुसार वह नेता अपने हितों की रक्षा करने के लिए काम शुरू कर देता है.

विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हमेशा बनी रहती है और भविष्य में भी बनी रहेगी. लेकिन भाजपा हमेशा संगठन आधारित पार्टी रही है और किसी व्यक्ति को नहीं, संगठन को महत्व देती आई है. इसलिए भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई मुकाबला कभी नहीं हो सकता है. विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बात को माना है कि अगर कांग्रेसी नेता कोई भी काम करते हैं तो भाजपा के सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारी धज्जियां उड़ा देता है. उनका कहना है कि भाजपा के सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बारीकी से वॉरियर्स के रूप में देखा और अच्छी तरह से पहचाना है.