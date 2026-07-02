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स्कूलों में मंत्रोच्चार पर सियासत तेज, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला

शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि मंत्रोच्चार बच्चों के मानसिक विकास और सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जब क्रिश्चियन स्कूलों में सेंटा क्लॉज से जुड़ी प्रार्थनाएं होती हैं और मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, तब कांग्रेस कभी सवाल नहीं उठाती. लेकिन जैसे ही स्कूलों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मंत्रोच्चार या वंदे मातरम की बात आती है, कांग्रेस इसका विरोध करने लगती है.

दुर्ग: सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. इस मुद्दे पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. दुर्ग दौरे पर आए मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विरोध करना उचित नहीं है.

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat)

कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए. मंत्री ने मंत्रोच्चार के समर्थन में वैज्ञानिक तर्क भी दिए. उन्होंने कहा कि मंत्रों के उच्चारण से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं, जिससे बच्चों की एकाग्रता, मानसिक विकास और सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

कांग्रेस की आपत्ति पर जताई नाराजगी

मंत्री ने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना और मंत्रोच्चार का उद्देश्य किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं, बल्कि अनुशासन, संस्कार और सकारात्मक वातावरण तैयार करना है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा वंदे मातरम और राष्ट्रगीत को लेकर जताई गई आपत्तियों पर भी नाराजगी व्यक्त की. शिक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगीत देश की पहचान और सम्मान के प्रतीक हैं, इनका विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गलत संदेश जाता है

सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति से भी जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है: गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

सियासत हुई गर्म

फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एक ओर सरकार इसे भारतीय संस्कृति और सकारात्मक शिक्षा का हिस्सा बता रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और तेज होने की संभावना है.