पंचायतों के विकास के लिए केंद्र की 2254 करोड़ पर सियासत तेज, भानू प्रताप शाही ने कहा- राज्य में चल रही कट कमीशन सरकार
केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए 2254 करोड़ की राशि भेजी, जिसपर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : April 8, 2026 at 6:36 PM IST
रांची: झारखंड की 4345 पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड 2254 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है. राज्य गठन के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त राशि है. हर पंचायत को औसतन करीब 52 लाख रुपये मिलने जा रहे हैं. इस राशि को लेकर राज्य सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच क्रेडिट लेने की जंग छिड़ गई है.
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से यह ऐतिहासिक राशि झारखंड को मिली है. उन्होंने इसे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया. शाही ने कहा, “झारखंड निर्माण के बाद ग्रामीण विकास के लिए कभी इतनी बड़ी राशि एकमुश्त नहीं मिली. यह केंद्र सरकार की देन है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को धन्यवाद तक नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री हर सत्र में केंद्र पर पैसा न देने का आरोप लगाते रहते हैं.
हेमंत सरकार पर ‘कट-कमीशन’ का आरोप
भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए जनता के मन में भय है कि कहीं यह राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए. उन्होंने सरकार को “सीसी यानी कट-कमीशन वाली सरकार” करार दिया. उन्होंने कहा, “मंत्री, बिचौलिए और अधिकारी का गठजोड़ (एमबीए) कहीं इस फंड पर भी नजर न गड़ा ले. कट-कमीशन के चक्कर में गांव का विकास रुक न जाए.” शाही ने चेतावनी दी कि भाजपा इस फंड पर पैनी नजर रखेगी.
पारदर्शिता और पंचायतों को अधिकार की मांग
भाजपा नेता ने मांग की कि टाईड और अनटाईड दोनों तरह के फंड का खर्च गांव की बुनियादी जरूरतों पीसीसी सड़क, नाली, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, पंचायत भवन आदि पर होना चाहिए. पंचायत कार्यकारिणी, पंचायत समिति और जिला परिषद को खर्च का अधिकार मिले. राज्य सरकार द्वारा मनमानी नियम बनाकर फंड बांधने की कोशिश न हो.
अन्य योजनाओं पर भी सवाल
शाही ने राज्य सरकार की नाकामी गिनाते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.48 लाख आवास दिए गए, लेकिन प्रगति कछुआ गति से है. राज्य सरकार ने 8 लाख अबुआ आवास बनाने का वादा किया था, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ. उन्होंने आशंका जताई कि अबुआ आवास की सूची को पीएम आवास में समाहित करने की कोशिश की जा रही है ताकि केंद्र की योजनाओं पर राज्य सरकार अपनी ब्रांडिंग कर सके.
पंचायत प्रतिनिधियों से अपील
भानु प्रताप शाही ने सभी पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों से अपील की कि इस राशि का उपयोग सीधे गांव के विकास के लिए हो. इसमें मंत्री, बिचौलिए या अधिकारी तक कोई कट-कमीशन न पहुंचे. केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस फंड की पूरी पारदर्शिता बरती जाए. यह राशि गांवों को सशक्त बनाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का बड़ा अवसर है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार इसे कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी से खर्च करती है.
केंद्र सरकार से झारखंड को मिले पंचायत फंड में कट-कमीशन का आरोप लगाने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही के बयान को झारखंड कांग्रेस ने पूरी तरह बेबुनियाद, राजनीतिक साजिश और बकवास बताया है. कांग्रेस नेताओं ने शाही पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि दवा घोटाले में आरोपी और जेल जा चुके व्यक्ति का ऐसे मुद्दों पर बोलना शोभा नहीं देता.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने शाही के आरोपों को “पूरी तरह बकवास और झूठ का पुलिंदा” बताते हुए कहा, “जो व्यक्ति राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहते दवा घोटाले का आरोपी रहा, घपले-घोटालों के आरोप में कई महीने जेल में रहा और विधानसभा चुनाव में जनता ने उसे नकार दिया, ऐसे व्यक्ति के मुंह से केंद्र से मिली राशि पर कट-कमीशन और एमबीए (मंत्री-बिचौलिये-अधिकारी) की बात शोभा नहीं देती.”
वहीं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने भी तीखा जवाब देते हुए कहा, भाजपा का उद्देश्य पंचायतों का विकास नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेंकना है. केंद्र का फंड झारखंड का संवैधानिक अधिकार है, यह कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहसान नहीं है. यह राशि हर राज्य को मिलने वाला वैधानिक हिस्सा है, इसे “दूरदर्शिता” बताना गलत है.
सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कट-कमीशन की राजनीति भाजपा की देन है. देशभर में भाजपा शासित राज्यों में आवास घोटाले, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.
मुंजनी ने आगे कहा कि भाजपा पहले अपने राज्यों में कट-कमीशन बंद कराए. पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार के खिलाफ भड़काना भाजपा की पुरानी रणनीति है, ताकि गांवों में विकास की रफ्तार धीमी हो. उन्होंने आरोप लगाया कि शाही का बयान अराजकता फैलाने की कोशिश है.
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