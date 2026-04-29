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बिंदापुर हत्याकांड पर सियासत तेज, AAP ने उठाए गंभीर सवाल, ‘बिहारी होने’ पर हत्या का आरोप

बिंदापुर हत्याकांड पर सियासत तेज, AAP ने उठाए गंभीर सवाल ( ETV Bharat )

AAP ने उठाए गंभीर सवाल,‘बिहारी होने’ पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

AAP का आरोप, पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया: AAP के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव झा ने दावा किया कि युवक की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वह बिहार का रहने वाला था. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि “क्या बिहारी होना गुनाह है?” संजीव झा के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिंदापुर पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक और चिंताजनक बताया है.

नई दिल्ली: बिंदापुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस घटना को ‘बिहारी होने की वजह से की गई हत्या’ बताते हुए भाजपा की नफरत की राजनीति पर तीखा हमला बोला है. पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

संजीव झा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सोच अब समाज में भी फैलती जा रही है, जिसके चलते आम लोग इसका शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से बिहार और पूर्वांचल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

AAP का आरोप, पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया (ETV Bharat)

संजीव झा ने कहा कि शुरुआती जानकारी में यह सामने आया है कि आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल है. आरोप है कि उसने कथित तौर पर यह कहते हुए गोली चलाई कि “बिहारी यहां गंदगी फैलाते हैं और उन्हें यहां से भगाना है.”

AAP ने दिल्ली सरकार से पीड़ित परिवार के लिए कई मांगें रखी हैं, जिनमें मृतक को ‘शहीद’ का दर्जा दिया जाए, परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. संजिव झा ने कहा कि मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

मुआवजा और नौकरी की मांग (ETV Bharat)

AAP ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद भाजपा के किसी मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री का पीड़ित परिवार के पास न पहुंचना संवेदनहीनता दर्शाता है. पार्टी ने कहा कि अगर मृतक किसी अन्य राज्य का होता तो शायद सरकार का रवैया अलग होता.

संजीव झा ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में घटी बेहद दुखद और शर्मनाक घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है. केवल “बिहार” का नाम सुनते ही दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल द्वारा एक युवक को गोली मार देना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि हमारे समाज में फैली संकीर्ण सोच और भेदभाव को भी उजागर करता है.

मृतक परिवार को आर्थिक और मानसिक सपोर्ट की जरूरत

मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था. इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है. बुधवार को मैं पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचा. इस दौरान मेरे साथ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, द्वारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा और उत्तम नगर से पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान भी मौजूद रहीं.

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