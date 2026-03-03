ETV Bharat / state

धान की अंतर राशि पर सियासत तेज, भूपेश बोले ये मेहनत का है फल, बीजेपी ने बताया बड़ा किसान बड़ा मुनाफा

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में धान की अंतर राशि पर सियासत गरमा गई है. भूपेश बघेल ने सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी और कम समर्थन मूल्य देने का आरोप लगाया. वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए उन्हें बड़ा किसान बताकर अधिक लाभ लेने की बात कही. मुद्दा अब किसान हक बनाम राजनीतिक बयानबाज़ी में बदलता दिख रहा है.

'हमने मेहनत किया और अपना हक पाया'



आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और बीजेपी पर तीखा पलटवार किया. मीडिया से चर्चा में बघेल ने कहा कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है और न ही कोई उन पर एहसान कर रहा है. धान उत्पादन में मेहनत के बाद उन्हें जो राशि मिली है, वह उनका हक है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे को जेल भेजा गया, इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की और उत्पादन किया, तो इसमें तकलीफ कैसी.