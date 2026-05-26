ETV Bharat / state

चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सियासत तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

देहरादून: देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बीते दिन फिर से वृद्धि होने की वजह से आम जनमानस को तगड़ा झटका लगा है. पहले से ही गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से जनता परेशान थी, अब फिर से बीते 10 दिनों में चौथी बार ईंधन की कीमत बढ़ा दी गई है. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई है. गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब बार बार फ्यूल की कीमतों को बढ़ाये जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

कांग्रेस वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक महंगाई का डबल इंजन लग चुका है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई. इसके अलावा सरकार ने चौथी बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. अब देश और राज्य की भाजपा सरकार महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में हाथ खड़े कर चुकी है. अब उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आम आदमी हमारे भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस बात को पहले से ही कह चुके थे कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, उनकी यह बात अब सच साबित हो गई है.