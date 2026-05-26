ETV Bharat / state

चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सियासत तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

बीते दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से इजाफा कर दिया गया है. जिससे लोगों की जेब ज्यादा ढीली हो रही है.

Petrol Diesel Price
सांकेतिक तस्वीर (Photo-ANS)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 26, 2026 at 8:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बीते दिन फिर से वृद्धि होने की वजह से आम जनमानस को तगड़ा झटका लगा है. पहले से ही गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से जनता परेशान थी, अब फिर से बीते 10 दिनों में चौथी बार ईंधन की कीमत बढ़ा दी गई है. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई है. गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब बार बार फ्यूल की कीमतों को बढ़ाये जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

कांग्रेस वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक महंगाई का डबल इंजन लग चुका है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई. इसके अलावा सरकार ने चौथी बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. अब देश और राज्य की भाजपा सरकार महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में हाथ खड़े कर चुकी है. अब उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आम आदमी हमारे भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस बात को पहले से ही कह चुके थे कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, उनकी यह बात अब सच साबित हो गई है.

उनका कहना है कि कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापक रणनीति पर काम कर रही है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है. इधर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ाये गए दामों पर सफाई देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह विश्व भर में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर खाड़ी देशों के आंतरिक युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के अंदर ईंधन की कमी ना हो, उसको लेकर उन्होंने जनता से आह्वान भी किया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही शांति स्थापित होती है, और कोई रास्ता निकलता है, ईंधन के दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे. देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे, यह भी आवश्यक है. उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ईंधन की कीमतों में कंट्रोल होगा.

पढ़ें-चमोली में पेट्रोल-डीजल संकट! ज्योतिर्मठ में यात्रियों का हंगामा, हाईवे जाम करने की कोशिश

TAGGED:

DIESEL PRICE HIKE
PETROL PRICE HIKE
उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल दाम
PETROL DIESEL PRICE HIKE
PETROL DIESEL PRICE IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.