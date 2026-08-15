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मंच 'शुद्धिकरण' को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, यूथ कांग्रेस ने जताया विरोध

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मंच शुद्धिकरण को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है. कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है.

Uttarakhand Congress Protest
मंच के 'शुद्धिकरण' पर भड़के कांग्रेसी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 7:52 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 8:21 AM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के मंच शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए. कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कर बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया है.

हल्द्वानी में रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है. इसी मामले के विरोध में कांग्रेस ने सामाजिक समानता और न्याय के लिए पदयात्रा निकाली. पदयात्रा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर सामाजिक समानता, संविधान और भाईचारे का संदेश दिया. कांग्रेस का कहना है कि देश में सभी वर्गों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज में भेदभाव या असमानता का संदेश जाए.

कांग्रेस सामाजिक न्याय और समानता के लिए लगातार संघर्ष करती रही है. जिस मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया, उसी मैदान का बाद में शुद्धिकरण किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और समाज में छुआछूत तथा भेदभाव जैसी मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.
-यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष-

दरअसल, यह पूरा मामला रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़ा है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया. कांग्रेस इसे दलित समाज और सामाजिक समानता के खिलाफ मानसिकता का प्रतीक बता रही है.

यूथ कांग्रेस ने जताया विरोध: हल्द्वानी में रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर यूथ कांग्रेस ने विरोध जताया. बीते दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा. कांग्रेस ने शुद्धिकरण के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया. साथ ही AI से बनाए गए वीडियो प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए दो दिन में कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी.

देहरादून में भी कांग्रेसियों ने निकाला मार्च: हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के स्थल को कथित रूप से गंगाजल से शुद्ध किए जाने की घटना के विरोध व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में कांग्रेस जनों ने देहरादून में विरोध मार्च निकालते हुए सत्याग्रह आयोजित किया. विरोध मार्च कांग्रेस भवन, देहरादून से शुरू होकर घंटाघर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचा. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता, भाईचारे, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संविधान की रक्षा का संदेश देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया.

पढ़ें-'शुद्धिकरण' मामले पर सीएम धामी ने कांग्रेस को घेरा, विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप

Last Updated : August 15, 2026 at 8:21 AM IST

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