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चुनाव से पहले उत्तराखंड में दलबदल तेज, रामशरण नौटियाल के बाद कांग्रेस की यशपाल बेनाम पर टिकीं नजरें

उत्तराखंड में राजनीति तेज ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दलबदल की राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जबकि पौड़ी के पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बेनाम के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हैं. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वो भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे. हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तराखंड की राजनीति में शुरू हुए दलबदल को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है.

दरअसल, हर चुनाव से पहले नेताओं के दलबदल करने के मामले सामने आते हैं. उस दौरान ये मामला उठता है कि नेता अपने स्वार्थ और राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए मौजूदा पार्टी को छोड़, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं. ऐसे ही कुछ स्थिति उत्तराखंड राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है. सोमवार यानि 19 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में रामशरण नौटियाल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. हालांकि, नौटियाल पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं और करीब 12 साल पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे.