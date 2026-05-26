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थारू जनजाति जमीन मामले में सीएम धामी का कांग्रेस पर तंज, बताया नई बोतल में पुरानी शराब भरने का प्रयास

खटीमा: प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे के दौरान ब्लॉक सभागार में स्थानीय पंचायत एवं निकाय जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों पर तंज कसा. उन्होंने साल 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के थारू जनजाति की जमीनों के छीनने के बयान पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को नई बोतल में पुरानी शराब भरने के समान बताया. कहा कि साल 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी. सीएम धामी ने कांग्रेस का बयान रूपी सिक्का एक बार ही चलने की बात कही.

गौर हो कि उत्तराखंड में थारू जनजाति समाज के जमीन मामले में कांग्रेस के वार पर सीएम धामी ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के बयानों को आड़े हाथों लिया है. सीएम धामी ने खटीमा जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान अपने संबोधन में कहा कि बीते रोज खटीमा में कांग्रेस के एक सम्मेलन में एक बार फिर कांग्रेस ने 2022 का पुराना राग अलापने का काम किया है. खटीमा क्षेत्र में जमीनों को छीनने के विषय को उठा नई बोतल में पुरानी शराब भरने का प्रयास किया है. उन्होंने 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी.