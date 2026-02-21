ETV Bharat / state

अवैध हथियार सप्लाई मामला गरमाया, कांग्रेस ने साधा निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार

उधम सिंह नगर में हथियार सप्लाई मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 21, 2026 at 6:59 AM IST

2 Min Read
रुद्रपुर: बरेली पुलिस द्वारा अवैध हथियार सप्लाई गिरोह के खुलासे के बाद उधम सिंह नगर की राजनीति में भूचाल आ गया है. मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम सामने आने पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इसे साजिश करार दिया है.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई के मामले ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है. बरेली जनपद की बहेड़ी पुलिस ने हाल ही में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों तसलीम अहमद और सोमू खान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इनके कब्जे से पांच अवैध पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि ये हथियार किच्छा क्षेत्र के ग्राम दरऊ के प्रधानपति अब्दुल गफ्फार खान और शमी को सप्लाई किए जाने थे. इस खुलासे के बाद उधम सिंह नगर में हड़कंप मच गया.

Uttarakhand Congress
कांग्रेस ने उठाए सवाल (Photo-ETV Bharat)

अब्दुल गफ्फार खान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका है. मामले के तूल पकड़ने के बाद किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि इन हथियारों को किच्छा में हिंसा भड़काने और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से मंगाया जा रहा था. उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और यह पता लगाने पर जोर दिया कि आखिर इन हथियारों को लाने के पीछे असली मकसद क्या था.

Uttarakhand BJP
बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार (Photo-ETV Bharat)

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने विधायक बेहड़ के आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि गफ्फार खान 2022 के चुनाव में किसके साथ थे, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए. राजेश शुक्ला ने कहा कि यदि जांच में गफ्फार खान दोषी पाए जाते हैं तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि वे निर्दोष साबित होते हैं तो आरोप लगाने वालों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और सभी की नजरें अब पुलिस जांच पर टिकी हैं.

संपादक की पसंद

