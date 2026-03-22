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दिल्ली में अवैध शराब और नशे के कारोबार पर सियासत तेज, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर उठाए सवाल

दिल्ली में अवैध शराब और नशे के कारोबार पर सियासत तेज ( ETV Bharat )

सौरभ भारद्वाज ने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वजीरपुर में एक शादी के दौरान नशेड़ियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि “हमारे हाथ बंधे हुए हैं” और नशा कारोबारियों को पकड़ने के बाद भी ऊपर से आदेश आने पर उन्हें छोड़ना पड़ता है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामला चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास का है, जहां खुलेआम चारपाई पर सैकड़ों शराब और बीयर की बोतलें बेचने का वीडियो सामने आया. उन्होंने बताया कि सत्या शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर चादर हटाई, जिसके नीचे भारी मात्रा में शराब रखी मिली. इस पर उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सीधे “मिलीभगत” का आरोप लगाया.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को दिल्ली में बढ़ते अपराध, अवैध शराब और नशे के कारोबार को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा खुद दिल्ली पुलिस की “मिलीभगत” का आरोप लगाती नजर आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है.

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के कई इलाके जैसे सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बवाना, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी और सीमापुरी नशे की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है. उन्होंने कहा कि “छोटे-छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आकर हत्या, लूट, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं, जो बेहद गंभीर स्थिति है.''

एलजी से मिलने की मांग, जवाब न मिलने का आरोप

आप ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने की मांग भी उठाई. भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 18 मार्च को पत्र लिखकर समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अन्य राजनीतिक नेताओं से तो मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को समय नहीं दे रहे हैं. जबकि, दिल्ली पुलिस सीधे उनके अधीन आती है.

हत्या के मामलों में मुआवजे की मांग

प्रेस वार्ता में आप विधायक कुलदीप कुमार ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने उत्तम नगर और वजीरपुर में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की. आप नेताओं ने मांग की कि दोनों पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. साथ ही विधायक कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली में अपराध और नशे का कारोबार उनके संरक्षण में बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को नए नेतृत्व के लिए अवसर देना चाहिए.

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

आप नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवारों को मुआवजा और न्याय नहीं मिला तो पार्टी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “यह पैसा किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता के टैक्स का है और जरूरतमंद परिवारों को मिलना ही चाहिए.”

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