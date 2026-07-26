ETV Bharat / state

महेंद्र भट्ट के बयान पर मचा सियासी बवाल, कांग्रेस और बेरोजगार संघ ने खोला मोर्चा, माफी और इस्तीफे की मांग

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और बेरोजगार संघ उन्हें घेरने में लग गया है.

Mahendra Bhatt statement
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 10:24 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी और इस्तीफे की मांग उठाई है. साथ ही प्रदेश भर में उग्र आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है.

पेपर लीक मामले में युवाओं के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अब उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का एक बयान नए विवाद का कारण बन गया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र भट्ट के मुंह से निकले एक शब्द को लेकर विपक्ष और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है. दोनों ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने देशभर के युवाओं और छात्रों का अपमान किया है. कांग्रेस ने इसे भाजपा की मानसिकता का परिचायक बताया है, जबकि बेरोजगार संघ ने 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है. महेंद्र भट्ट के बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला.

खुद को अनुशासित और मर्यादित पार्टी बताने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी भाषा पर ही संयम नहीं रख पाए. जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल महेंद्र भट्ट ने युवाओं के लिए किया, वही भाजपा की वास्तविक सोच को सामने लाता है.
-प्रतिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता-

प्रतिमा सिंह ने कहा कि जिन छात्रों और युवाओं ने पिछले करीब 70 दिनों तक अपने भविष्य और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर संघर्ष किया, उन्हें अपशब्द कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यही वे छात्र हैं जिनके आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया.कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि करोड़ों छात्र-छात्राओं का अपमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान से किया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलनरत युवाओं का समर्थन किया और अब जब सरकार को जनभावनाओं के आगे झुकना पड़ा तो भाजपा नेताओं की भाषा उनका वास्तविक चेहरा दिखा रही है.उधर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे देश के मेहनत कर रहे युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे युवाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पूरी युवा पीढ़ी का अपमान है.
-राम कंडवाल, अध्यक्ष, बेरोजगार संघ

राम कंडवाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट का यह बयान उनकी सोच और शिक्षा का परिचय देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहला अवसर नहीं है जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आंदोलनरत युवाओं पर विवादित टिप्पणी की हो. उनके मुताबिक, प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी महेंद्र भट्ट ने युवाओं को नक्सली और माओवादी बताया था. इससे पहले भी आंदोलन कर रहे युवाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं.

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने महेंद्र भट्ट से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है. राम कंडवाल ने कहा कि यदि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अगले 24 घंटे के भीतर अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद 48 घंटे के भीतर प्रदेशभर के युवा उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. उन्होंने दावा किया कि ऐसा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे महेंद्र भट्ट पर भी इस्तीफा देने का दबाव बनेगा.

महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है. पेपर लीक मामले और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से घटनाक्रम की व्याख्या कर रहे हैं, वहीं अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस और बेरोजगार संघ दोनों ने इस मुद्दे को युवाओं के सम्मान से जोड़ते हुए भाजपा पर निशाना साधा है.

फिलहाल भाजपा की ओर से महेंद्र भट्ट के बयान पर कोई प्रतिक्रया व सफाई सामने नहीं आई है. हालांकि, कांग्रेस और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तेवरों को देखते हुए आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाती है और महेंद्र भट्ट अपने बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं?

पढ़ें-धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले महेंद्र भट्ट, छात्र हित में लिया कठिन फैसला, एक 'शब्द' पर हुआ विवाद

TAGGED:

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
उत्तराखंड BJP अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
MAHENDRA BHATT STATEMENT
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा रिएक्शन
UTTARAKHAND POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.