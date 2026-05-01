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बोकारो से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर राजनीति तेज, सत्ता पक्ष- विपक्ष में बयानबाजी तेज

बोकारो: जिले में उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर राजनीति तेज हो गई है. धनबाद के सांसद के द्वारा धनबाद में एयरपोर्ट की शुरुआत की मांग करने को लेकर धरना दिया गया था. जिसके बाद बोकारो में भी सांसद के प्रति उबाल देखा जा रहा है. इसी को लेकर शुक्रवार को बोकारो सर्किट हाउस में सांसद ढुल्लू महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ नेता दोहरे चरित्र के हैं. उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें एयरपोर्ट चाहिए या दूंदीबाद हटिया, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है.

सांसद ने कहा कि जनता को बरगलाने के लिए बयानबाजी करना कहीं से ठीक नहीं है. बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो, उसके समर्थक वे भी हैं. सांसद ने कहा कि वे भी चाहते हैं बोकारो से हवाई जहाज में बैठकर सफर करें, लेकिन जो बाधा है, उसको दूर करने के लिए सभी को बैठना होगा. जहां भी अड़चन है, उसे दूर करना होगा.

सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस-जेएमएम नेताओं का बयान (ईटीवी भारत)

विकास में बाधक किसी को नहीं बनना चाहिए: ढुल्लू महतो

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि सेल से जो क्लीयरेंस नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बैठक होगी तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि विकास में बाधक किसी को नहीं बनना चाहिए. सांसद ने कहा कि सच्ची राजनीति करने वाले लोग अगर चाहे तो बैठक करें, वे आने को तैयार है. लेकिन गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए.

बोकारो में उड़ान सेवा से विकास को गति मिलेगी: कांग्रेस नेता

वहीं बोकारो में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने अलग बात कही. उन्होंने आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर हवाई अड्डा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 मई को एयरपोर्ट गेट के सामने धरना देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यहां राजनीतिक बैनर नहीं होगा. इसमें सभी पार्टी और जनप्रतिनिधि शामिल हो, ताकि बोकारो के विकास में एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित हो.