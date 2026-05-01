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बोकारो से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर राजनीति तेज, सत्ता पक्ष- विपक्ष में बयानबाजी तेज

बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से राजनीति तेज हो गई है.

CONSTRUCTION OF AIRPORT IN BOKARO
बोकारो एयरपोर्ट भवन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 5:35 PM IST

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बोकारो: जिले में उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर राजनीति तेज हो गई है. धनबाद के सांसद के द्वारा धनबाद में एयरपोर्ट की शुरुआत की मांग करने को लेकर धरना दिया गया था. जिसके बाद बोकारो में भी सांसद के प्रति उबाल देखा जा रहा है. इसी को लेकर शुक्रवार को बोकारो सर्किट हाउस में सांसद ढुल्लू महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ नेता दोहरे चरित्र के हैं. उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें एयरपोर्ट चाहिए या दूंदीबाद हटिया, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है.

सांसद ने कहा कि जनता को बरगलाने के लिए बयानबाजी करना कहीं से ठीक नहीं है. बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो, उसके समर्थक वे भी हैं. सांसद ने कहा कि वे भी चाहते हैं बोकारो से हवाई जहाज में बैठकर सफर करें, लेकिन जो बाधा है, उसको दूर करने के लिए सभी को बैठना होगा. जहां भी अड़चन है, उसे दूर करना होगा.

सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस-जेएमएम नेताओं का बयान (ईटीवी भारत)

विकास में बाधक किसी को नहीं बनना चाहिए: ढुल्लू महतो

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि सेल से जो क्लीयरेंस नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बैठक होगी तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि विकास में बाधक किसी को नहीं बनना चाहिए. सांसद ने कहा कि सच्ची राजनीति करने वाले लोग अगर चाहे तो बैठक करें, वे आने को तैयार है. लेकिन गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए.

बोकारो में उड़ान सेवा से विकास को गति मिलेगी: कांग्रेस नेता

वहीं बोकारो में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने अलग बात कही. उन्होंने आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर हवाई अड्डा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 मई को एयरपोर्ट गेट के सामने धरना देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यहां राजनीतिक बैनर नहीं होगा. इसमें सभी पार्टी और जनप्रतिनिधि शामिल हो, ताकि बोकारो के विकास में एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित हो.

अंसारी ने आगे कहा कि जो भी बाधा और त्रुटियां हैं, उसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दूर करें. अधिकारी भी इसमें पहल करें. क्योंकि बोकारो एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से उड़ान सेवा शुरू होने पर विकास की गति तेज होगी.

बीएसएल उड़ान सेवा शुरू होने नहीं देना चाहते हैं: जेएमएम नेता

वहीं झामुमो नेता मंटू यादव ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की लाइसेंस प्रक्रिया में हो रही देरी विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बोकारो स्टील लिमिटेड (BSL) के कुछ अधिकारी जानबूझकर विमान सेवा शुरू नहीं होने देना चाहते. उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो झामुमो कार्यकर्ता दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू कराने के लिए आंदोलन तेज करेंगे.

मंटू यादव ने भाजपा सांसद के हालिया प्रदर्शनों को जनता को गुमराह करने वाला नाटक करार दिया. उन्होंने कहा कि नेताओं को राजनीति छोड़कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए. बोकारो एयरपोर्ट से जल्द विमान सेवा शुरू हो, यह हमारी प्राथमिकता है. अगर इसमें देरी होती है तो झामुमो सड़क से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करेगा.

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