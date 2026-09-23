पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बयान पर सियासत तेज, भाजपा ने बताया सही, तो कांग्रेस ने कारवाई की दी चेतावनी
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार बोलने पर राजनीति तेज हो गई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 4:01 PM IST
रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों को सही बताते हुए कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने अपने नेता के बयान को महागठबंधन को कमजोर करने वाला करार देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है.
भाजपा का समर्थन, कांग्रेस-गठबंधन पर हमला
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने योगेंद्र साव के बयान को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ बोल रहे हैं, नाप-तौल कर बोल रहे हैं. अविनेश कुमार ने आगे कहा कि योगेंद्र साव कांग्रेस के नेता हैं और उनकी बेटी भी नेत्री हैं. लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार के मुखिया पर टिप्पणी की है, वह बेहद गंभीर विषय है.
कांग्रेस की चेतावनी, कार्रवाई का संकेत
कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने योगेंद्र साव द्वारा अपनी ही सरकार के मुखिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें शो-कॉज किया गया है. इसके बावजूद वे लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है. शमशेर आलम ने स्पष्ट किया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सब कुछ देख रहा है और कार्रवाई जरूर होगी.
लगातार बयानबाजी और अनुशासन भंग का आरोप
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए मीडिया में बयान दे रहे हैं. पिछले दिनों बड़कागांव में अतिक्रमण हटाने गई स्थानीय प्रशासन का विरोध करते हुए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी अनुशासन भंग करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें तीन दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने और स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
सीजीएल परीक्षा पर फिर निशाना
इन सबके बीच कल एक बार फिर योगेंद्र साव ने सरकार पर हमला बोलते हुए सीजीएल परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. ऐसे में योगेंद्र साव को लेकर सियासत गर्म है.
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