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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बयान पर सियासत तेज, भाजपा ने बताया सही, तो कांग्रेस ने कारवाई की दी चेतावनी

रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों को सही बताते हुए कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने अपने नेता के बयान को महागठबंधन को कमजोर करने वाला करार देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है.

भाजपा का समर्थन, कांग्रेस-गठबंधन पर हमला

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने योगेंद्र साव के बयान को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ बोल रहे हैं, नाप-तौल कर बोल रहे हैं. अविनेश कुमार ने आगे कहा कि योगेंद्र साव कांग्रेस के नेता हैं और उनकी बेटी भी नेत्री हैं. लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार के मुखिया पर टिप्पणी की है, वह बेहद गंभीर विषय है.

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस की चेतावनी, कार्रवाई का संकेत

कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने योगेंद्र साव द्वारा अपनी ही सरकार के मुखिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें शो-कॉज किया गया है. इसके बावजूद वे लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है. शमशेर आलम ने स्पष्ट किया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सब कुछ देख रहा है और कार्रवाई जरूर होगी.