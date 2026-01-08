ETV Bharat / state

पेसा नियमावली पर झारखंड में सियासत गर्म, बाबूलाल मरांडी बोले-सरकार छीन रही आदिवासियों का अधिकार, कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची:भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा गुरुवार को पेसा नियमावली को लेकर उठाए गए सवाल और कांग्रेस-झामुमो पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी सह महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि यह सही है कि कांग्रेस ने ही देश के जनजातीय समुदाय के लोगों को स्वशासन के तहत पेसा कानून का अधिकार दिया और उसे लागू भी करा रही है. बाबूलाल मरांडी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पेसा नियमावली बनाने से अधिसूचित क्षेत्र के जनजातीय समुदाय में हर्षोल्लास का माहौल है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी और उनकी पार्टी पहले से ही जनजातीय समुदाय दूर हो चुकी है. अब जब पेसा नियमावली के क्रियान्वयन के बाद ग्राम सभा और जनजातीय समुदाय के पास सत्ता चली जाएगी तो फिर भाजपा और बाबूलाल मरांडी का इस राज्य में कुछ नहीं बचेगा.

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनता ने बाबूलाल को किया बेरोजगारः राकेश सिन्हा

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि दरअसल बाबूलाल मरांडी को जनता ने बेरोजगार कर दिया है. ऐसे में उनके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह सिर्फ पीसी और सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर अधिसूचित क्षेत्र के लोगों की ओर से कोई परिवर्तन या बदलाव की मांग की जाती है तो सरकार जरूर उस पर विचार करेगी.

क्या कहा था बाबूलाल मरांडी ने आज पीसी के दौरान

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर "पेसा नियमावली" को लेकर हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला था. बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि पेसा अधिनियम 1996 आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ की है. उन्होंने कांग्रेस का नाम लेकर कहा था कि जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान 1996 में पेसा कानून बनाया, वहीं कांग्रेस आज सत्ता लोभ में पेसा कानून के मूल भावना में छेड़छाड़ के बावजूद उस नियमावली का गुणगान कर रही है.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि हेमंत सरकार ने नियमावली बनाकर ग्राम सभा से उन्हीं लोगों का अधिकार छीन लिया, जो रूढ़िवादी आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों को मानते और निभाते हैं. मरांडी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि संथाल समाज की पूजा-पद्धति को बदलने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है, लेकिन पेसा के नाम पर परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है.