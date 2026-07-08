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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन पर सियासत गर्म, विपक्ष ने मांगा अब तक हुए निवेश का ब्योरा तो सत्ता पक्ष ने दी ये सफाई

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है. भाजपा की ओर से कार्यक्रम पर तंज कसते हुए गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

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नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में सीएम हेमंत सोरेन व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 8:51 PM IST

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रांचीः राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की इस पहल की आलोचना करते हुए कहा कि बीते 7 वर्षों में इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे. सरकार को जनता को बताना चाहिए कि राज्य में निवेश कितने हुए.

सीएम के यूरोप दौरे के बाद राज्य में कितना निवेश आयाः भाजपा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि पिछले वर्ष यूरोप के दौरे के बाद निवेश की जो बड़ी-बड़ी बातें की गई थी उसे कितना धरातल पर उतारा जा सका. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में उद्योग तभी लग सकते हैं जब राज्य सरकार के द्वारा उद्योगपतियों को यह बताया जाए कि उसके पास कितने लैंड बैंक हैं और सुरक्षा की क्या स्थिति है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति से हर कोई वाकिफ है. राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थित है और जमीन को लेकर कितनी उलझन है.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस ने नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन की सराहना की

इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन की सराहना करते हुए कहा कि इसके जरिए राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए-नए उद्योग-धंधे लगेंगे. जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा. पार्टी के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि दूरगामी सोच के तहत नेशनल स्टेटहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया गया है. दो दिवसीय इस कार्यक्रम के जरिए न केवल उद्योग के क्षेत्र में, बल्कि आईटी, पर्यटन के साथ-साथ हमारा भविष्य राज्य का कैसा होगा उसको लेकर वृहद चर्चा निवेशकों के साथ हो रही है, जो कहीं ना कहीं राज्य को मजबूती प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी यहां के लोगों के समग्र विकास के लिए सरकार के द्वारा की गई पहल की आलोचना कर अन्याय कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रयास किया है कि यहां निवेश हो. आईटी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, ताकि झारखंड एक विकसित राज्य में शुमार हो.

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई में हो रहे इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा. दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. इस दौरान उद्योग जगत के हितधारकों से महत्वपूर्ण सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए तीनों विभागों से जुड़े विभिन्न नीतियों जैसे Jharkhand AI Policy, Jharkhand Investment Promotion Policy, Jharkhand Tourism Policy, Jharkhand Textile Policy, JIADA Regulations, PPP Policy का कांसेप्ट पेपर सहित अन्य नीतियां प्रारूप के तौर पर जारी की जाएंगी.

यह कार्यक्रम बदलते परिवेश को देखते हुए झारखंड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक विकास और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को आगे बढ़ाने तथा "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सरकार का मानना है कि इस आयोजन से न केवल झारखंड में निवेश आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

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