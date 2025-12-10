ETV Bharat / state

राजभवन के नाम पर झारखंड में सियासत तेज, सदन के अंदर और बाहर जमकर हुई बयानबाजी, जानें किसने क्या कहा

राजभवन के नाम पर झारखंड में सियासत तेज है. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में राजभवन का नाम बिरसा-भवन करने का प्रस्ताव रखा है.

Politics On Name Of Raj Bhavan
राजभवन. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 7:49 PM IST

रांचीः केंद्र के निर्णय पर भले ही राजभवन का नाम लोकभवन हो गया हो, मगर झारखंड में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर-बाहर इसको लेकर जमकर राजनीति होती रही.संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में राजभवन का नाम बिरसा-भवन करने का प्रस्ताव क्या रखा तो इसको लेकर राजनीति तेज हो गई.

सदन के बाद राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है और राज्य को नाम बदलने का अधिकार है. उन्होंने रांची राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के सम्मान में ‘बिरसा भवन और दुमका राजभवन का नाम ‘सिदो-कान्हो भवन करने की मांग की.

बयान देते मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य कुमार, जेडीयू विधायक सरयू राय और भाजपा विधायक राज सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आए प्रस्ताव का मंत्री सुदिव्य कुमार समर्थन करते दिखे.उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव जनता की भावनाओं के अनुरूप है और पूरी तरह सही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी संपत्तियों का नाम बदलने के लिए पूरी तरह अधिकृत है और बिरसा मुंडा के नाम पर राजभवन का नाम करना सम्मान की बात है. विपक्ष इसका विरोध कर जनता की भावनाओं का अपमान कर रहा है.

राजभवन के नाम पर राजनीति ठीक नहीं-विपक्ष

राजभवन के नाम पर चल रही राजनीति पर तंज कसते हुए विपक्षी दल भाजपा और जदयू के नेताओं ने इसे फालतू बताया है. जदयू विधायक सरयू राय ने सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देश में राजभवनों का नाम लोकभवन रखा गया है तो झारखंड में अलग नाम रखने की क्या जरूरत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जरूरत है तो विधानसभा और सचिवालय का नाम बदल दें, लेकिन राजभवन के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है.इधर, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बिरसा मुंडा को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत इस पर निर्णय हुआ है.

बहरहाल, राजभवन के नाम पर छिड़ी इस सियासत ने शीतकालीन सत्र का माहौल और गरमा दिया है. एक तरफ सरकार इसे आदिवासी अस्मिता और जनता की भावना से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे केंद्र के फैसले से छेड़छाड़ बताकर विरोध कर रहा है. अब देखना होगा कि झारखंड में ‘लोक भवन’, ‘बिरसा भवन’ होगा या कोई और नाम से जाना जाएगा फिलहाल इसको लेकर राजनीति चरम पर है.

