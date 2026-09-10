Explainer- छत्तीसगढ़ में सचिन जय वीरू की दोस्ती और पार्टी में दरार, संगठन और मनभेद से जूझती सियासत, नहीं खड़ा हुआ 28 में 18 वाला फॉर्मूला
सचिन पायलट का 2018 वाला फॉर्मूला वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 12:49 PM IST
रायपुर: कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बदले जाने के बाद संगठन के भीतर एक बड़ी चर्चा शुरू हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी को जिस आधार पर सचिन पायलट लेकर जा रहे थे, उसमें बहुत बड़े बदलाव की तैयारी थी. सबसे बड़ा बदलाव 2028 के लिए सचिन पायलट का वह फॉर्मूला था जो 2018 की तर्ज पर तैयार हो रहा था.और यह भारतीय जनता पार्टी की चल रही वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी. हालांकि इसके साथ पार्टी लाइन में हो रही गुटबाजी और भीतर का विरोध भी साथ-साथ चल रहा था. जिसे लेकर कई बार चर्चा भी हुई है और विरोध की बातें भी सामने आई है.
सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रभारी के पद से हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बयान निश्चित तौर पर आया है. लेकिन बदलाव की जिस परीपाटी को कांग्रेस एक सामान्य बात बता रही है. वह पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक गतिरोध की एक बहुत बड़ी कहानी है. क्योंकि सचिन पायलट ने 2028 के लिए 2018 वाले जिस फॉर्मूला का सूत्रपात किया था, अगर कांग्रेस उसकी मजबूत धुरी बन जाती तो निश्चित तौर पर चुनौती का एक नया आधार भाजपा के बड़े विरोध के साथ खड़ा हो जाता.
जुलाई में साइंस कॉलेज मैदान से सचिन पायलट का बड़ा ऐलान
जुलाई 2025 में रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित किसान जवान संविधान रैली में सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि 2028 के चुनाव के लिए 2018 का फॉर्मूला लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है. सचिन पायलट के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी इस बात को लेकर सजग हो गई थी कि 2018 में जिस कारण से भाजपा की सत्ता गई थी उस कमजोर कड़ी को कैसे मजबूत किया जाए.
2028 में 2018 का फॉर्मूला
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी समय है. उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह की चुनावी तैयारी की बात कर रही है, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने उस एजेंडे को जरूर पकड़ रखा है,जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नब्ज रही और जिसकी डोर पकड़कर कांग्रेस सत्ता को हथियाने में कामयाब रही है. 2025 में रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित किसान जवान संविधान रैली में सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि 2028 के चुनाव के लिए 2018 का फॉर्मूला लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 2028 के चुनाव फतेह के लिए 2018 वाले फॉर्मूले की रणनीति तैयार करेगी. सचिन पायलट के इस ऐलान के बाद पार्टी रणनीतिक तौर पर तैयारी में भी जुटी थी और पार्टी के साथ ही संगठन के भीतर सभी कड़ी को मजबूत करने का काम भी शुरु किया गया था.
मोदी की लहर 2018 में बेअसर
सचिन पायलट के ऐलान की एक नहीं कई वजह रही. साल 2003 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद 15 साल सत्ता से बाहर रही कांग्रेस साल 2018 के चुनाव में मजबूती के साथ वापस आई. मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटें मिली. कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी. 2014 में मोदी के लहर में रफ्तार भरती भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म ही नहीं था छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी. 15 सालों से लगातार सत्ता पर काबिज भाजपा जनता के भीतर चल रहे विरोध के अंडर करंट को पहचान ही नहीं पाई.चावल बाले बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में स्थापित राजनीति के पुरोधा रहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को कांग्रेस ने बदल दिया.छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता का परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि इतनी बड़ी जीत दर्ज की जो भाजपा ने भले सरकार बनाई हो लेकिन सीटों के उस आंकडे को कभी नहीं छू पाई थी.
2018 का परिणाम क्यों रहा खास
साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 फीसदी वोट ज्यादा मिले लेकिन तीन फीसदी वोट से 30 सीटों की संख्या बढ़ गई. कांग्रेस पार्टी ने कुल 68 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भाजपा को 15 सीटों पर जीत मिली.
सचिन पायलट ने जो राजनीतिक प्रारूप तैयार किया था उसमें 2018 में जिस चुनाव को कांग्रेस जीती थी, उसका चुनावी समीकरण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इतिहास में बहुत मजबूत था. 2028 में कांग्रेस उसे दोहराना चाहती है, यह नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है. सचिन पायलट उसी को एकजुट करने में सबसे ज्यादा कोशिश में लगे थे. 2018 में कांग्रेस जिस संगठनात्मक तरीके से एकजुट हुई थी और जय वीरू की जोड़ी को जो जगह मिली थी, उसने भाजपा की सभी रणनीतिक तैयारी को जमींदोज कर कांग्रेस के सिर पर जीत का ताज बांधा था. सचिन पायलट की पहली प्रथमिकता उसी एक जुटता को लाने की थी जो 2028 में वैसी ही रणनीति तैयार करे. सचिन पायलट ने उम्मीदों को पाल जरूर रखा था लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई. 2018 के चुनाव परिणाम को देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो चमत्कार किया था वह उनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत अहम रहा लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी बनती गई.
2018 में बीजेपी के कमजोर होने और कांग्रेस के मजबूत होने के कई मुद्दे है. सचिन पायलट इन्ही मुद्दों पर एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे थे.
सचिन पायलट का 2028 का फॉर्मूला क्या था
2028 की चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जिस रणनीति को बना रहे थे, उसमें 2018 वाला चुनावी फॉर्मूला तो है लेकिन 2023 वाले चुनावी हार के कारण भी बड़े हैं. इसमें कई ऐसी बड़ी वजह छुपी हैं, जिसे कांग्रेस भर नहीं पा रही है. पार्टी के भीतर आपसी खीचतान पार्टी की बैठक में उभरकर कई बार सामने आई है. पार्टी की गुटबाजी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है, जिसका उत्तर कांग्रेस मजबूती से इस आधार पर नहीं रख पाती थी क्योकि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की गुटबाजी और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर होने वाली बयानबाजी विवाद की वजह में रहता ही था. हालांकि 2023 में हार के मंथन में कांग्रेस ने यह माना था कि एक जुटता की कमी हार का एक कारण रही है.
2023 में हार के बाद कांग्रेस ने मंथन किया और ये माना कि पार्टी के भीतर का अंतरकलह हार का बड़ा कारण रहा. सचिन पायलट इस चुनौती से निपटने की रणनीति पर भी मजबूती से काम में लगे थे.
2028 का आधार
2028 के लिए 2018 वाली चुनावी रणनीति पर काम करने की सचिन पायलट की योजना पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा "संगठन की सक्रियता और लगातार काम हमारी प्रतिबद्धता है. इसी के साथ हम बचे हुए साल का समय पूरा करेंगे. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सचिन पायलट ने जिस लक्ष्य को रखा है, उसमें 2025 को संगठन वर्ष माना गया. आने वाले समय में हम सभी नियुक्तियों को पूरा करेंगे और उसके बाद हम निर्णायक लड़ाई के लिए मैदान में उतर जाएंगे."
2018 के संगठन के इसी चुनाव को 2028 के लिए भी हम तैयार करेंगे. जहां तक मुद्दों की बात है सरगुजा और बस्तर में 2018 में हमने अच्छी बढ़त रखी थी. सरगुजा में हमने 14 की 14 सभी सीट जीती थी लेकिन 2023 में वह हमारे पास नहीं रही. बस्तर डिवीजन में भी हम 2018 में 12 में से 11 सीट जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जनता पहचान नहीं पाई और वह उनके झांसे में आ गई- सुरेंद्र वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस
2028 के लिए कांग्रेस की तैयारी
कांग्रेस अपने जमीन और जनाधार को मजबूत करने में लगी है. सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ के प्रभार के बदले जाने से पहले ही पार्टी अपनी बड़ी रणीनीति को पूरा करने में जुट गई है. जून 2026 तक अपने सभी जिलाध्यक्षों की टीम तैयार करने का काम कर चुकी है. भारतीय जनता पार्टी से कैसे राजनीतिक मुकाबला करना है, इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है. उसके लिए पार्टी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को यहां के लिए रखा था और उन्होने सभी लोगों से मुलाकात करके अपनी रणनीति का ऐलान भी किया है.
प्रभार बदले जाने को लेकर काग्रेस के राष्टीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपनी तैयारी में लगे हैं. बस्तर से हमने प्रशिक्षण का काम शुरु किया है और आगे भी इसे हम जारी रखेगें. पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो अहम मुद्दे हैं सभी पर काम किया जा रहा है. पार्टी ने नए प्रभारी की नियुक्ति की है तो निश्चित तौर पर हम लोग नई योजना और रणनीति के तहत काम करेंगे. जो योजना पहले से पार्टी ने तैयार की है, उसपर हमारा काम चल रहा है.
सचिन पायलट में मजबूत हुए, सुखदेव भगत लड़ाई तेज करेंगे- बैज-
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के बदलाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नये प्रभारी सुखदेव भगत के नेतृत्व में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ाई और तेज करेंगे. सचिन पायलट के मार्गदर्शन में हमने सवा दो साल तक संगठन को मजबूत बनाया. संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों से लेकर बूथ एवं ग्राम समितियों का निर्माण किया. कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, किसानों की समस्या, बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी जैसे विषयों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया.
नये प्रभारी सुखदेव भगत के अनुभव और उनके मार्गदर्शन में हमें और बेतहर काम करने का मौका मिलेगा और पूरी पार्टी उसी के आधार पर काम करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
दीपक बैज ने कहा कि संगठन सृजन के तहत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों एवं जिला मास्टर ट्रेनरों का संभागीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चल रहा है. बस्तर के बाद दुर्ग संभाग की ट्रेनिंग पूरी हो गयी है. अगले चरण में बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर संभाग के ब्लॉकक अध्यक्षों का प्रशिक्षण होगा. इसके बाद हम अपने मंडल और बूथ कमेटियों का प्रशिक्षण करेंगे. विधानसभा चुनाव 2028 और लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर हम अपना मजबूत संगठन ढांचा तैयार कर रहे. हमारा लक्ष्य 2028 में राज्य में कांग्रेस की सरकार और 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बनाना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है.
"कांग्रेस की सिर्फ रणनीति मजबूत"
2028 में 2018 वाली रणनीति पर चुनाव लड़ने के सचिन पायलट के बयान पर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों के बीजेपी के शासनकाल को हटाकर साल 2018 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही.
कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पर अपनी रणनीति जरूर बनाती है लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच मजबूती से नहीं जा पाती है. उचित शर्मा ने कहा कि यह सही है कि 15 सालों के शासनकाल को बीजेपी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रखी थी. 2018 में कांग्रेस उसे हटाकर अपनी सरकार बनाने में सफल रही. वह भी उस स्थिति में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखने में कांग्रेस सफल नहीं रही.
उचित शर्मा ने आगे कहा जिन मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कांग्रेस को हराया है, वैसे मुद्दे आज भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं. किसानों के मामले पर आज भी कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है. भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. हालांकि कांग्रेस अपनी रणनीति को 2028 के लिए तैयार कर रही है. यह एक पहलू तो है क्योंकि भाजपा को इस बात की जानकारी है कि 18 महीने में जिस काम की बात हो रही है उसमें जनता की उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है और यह भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने में भी चर्चा में है. निश्चित तौर पर 2028 के लिए 2018 वाले फॉर्मूले से तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मनन करने के लिए तो मजबूर कर दिया है. जहां तक बदलाव का मामला है इसमें पार्टी के अपने निर्णय हैं, लेकिन एक बात साफ है कि गुटबाजी से पार्टी बाहर नहीं निकल पाई है.