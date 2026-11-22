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छत्तीसगढ़ में पटवारी लौटेंगे काम पर, लेकिन क्या पूरी होंगी मांगें, हड़ताल खत्म होते ही भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

पटवारी हड़ताल खत्म होने पर राजनीति ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से जारी पटवारी संघ की हड़ताल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया. सरकार ने वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों के परीक्षण के लिए समिति गठित करने का भरोसा दिया है. लेकिन हड़ताल खत्म होते ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या पटवारियों की मांगें वास्तव में पूरी हुई हैं या फिर दबाव और कार्रवाई की धमकी देकर आंदोलन खत्म कराया गया है?

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था, जहां विभिन्न मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई. चर्चा के बाद संघ ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया.