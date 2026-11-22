छत्तीसगढ़ में पटवारी लौटेंगे काम पर, लेकिन क्या पूरी होंगी मांगें, हड़ताल खत्म होते ही भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म होने पर सियासत तेज हो गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 6:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से जारी पटवारी संघ की हड़ताल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया. सरकार ने वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों के परीक्षण के लिए समिति गठित करने का भरोसा दिया है. लेकिन हड़ताल खत्म होते ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या पटवारियों की मांगें वास्तव में पूरी हुई हैं या फिर दबाव और कार्रवाई की धमकी देकर आंदोलन खत्म कराया गया है?
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था, जहां विभिन्न मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई. चर्चा के बाद संघ ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया.
"पटवारी संघ की मांगों को लेकर बनेगी समिति"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी संघ की वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए सरकार समिति गठित करेगी. समिति के सामने संघ के प्रतिनिधि भी अपने सुझाव रख सकेंगे. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट शासन को सौंपेगी. हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भी संघ ने अपनी बात रखी है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है.
सरकार ने की काम पर लौटने की अपील
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्तमान समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. प्रदेश में धान खरीदी जारी है. वहीं चक्रवात और अत्यधिक बारिश से कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में फसल क्षति का आकलन और प्रभावित किसानों को सहायता पहुंचाने में पटवारियों की भूमिका अहम है.
पटवारी भी किसान परिवारों से जुड़े हैं और किसानों की समस्याओं को समझते हैं. ऐसे समय में राजस्व अमले की सक्रियता जरूरी है. हड़ताल खत्म करने के फैसले का स्वागत करता हूं. सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान चाहती है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
हड़ताल खत्म होने पर कांग्रेस का हमला
पटवारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि पटवारी अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे. शासन-प्रशासन में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. किसानों के भुगतान से लेकर नामांतरण, प्रमाणीकरण और सीमांकन जैसे कार्यों में पटवारियों की अहम जिम्मेदारी होती है. विकास उपाध्याय ने सवाल उठाया कि आखिर पटवारियों की हड़ताल किस आधार पर खत्म हुई? क्या सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं या फिर केवल आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया गया है?
कांग्रेस ने मांगा जवाब
विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि हड़ताल के दौरान पटवारियों को निलंबन की धमकियां दी गईं और कुछ पटवारियों को निलंबित भी किया गया. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या हड़ताल के दौरान की गई सभी कार्रवाइयां वापस ली जाएंगी? क्या निलंबित पटवारियों को बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पटवारियों की मांगों पर क्या निर्णय लिया गया है और कर्मचारियों को केवल आश्वासन दिया गया है या उनकी समस्याओं के समाधान की ठोस पहल भी हुई है.
मांगों के समाधान पर सस्पेंस
विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के आंदोलन को दबावपूर्वक खत्म कराने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा कि जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को डराने और नौकरी से निकालने की धमकी देना उचित नहीं है.
फिलहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारियों की हड़ताल तो समाप्त हो गई है, लेकिन वेतन विसंगति, पदोन्नति और निलंबित पटवारियों की बहाली जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला आना बाकी है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार समिति के जरिए पटवारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान करेगी या हड़ताल खत्म होने के बाद यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
अब किसानों के काम में झोंकेंगे पूरी ताकत : विजय झा
13 अक्टूबर से जारी पटवारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया है. हड़ताल समाप्त होने पर कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा कि अब पटवारी पूरी ताकत से प्रदेश की जनता और किसानों के काम में जुटेंगे. उन्होंने शासन से आंदोलन के दौरान पटवारियों पर की गई निलंबन और ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई तत्काल वापस लेने की मांग की, ताकि पटवारी पूरी ऊर्जा और सकारात्मक मनोभाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.