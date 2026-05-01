उत्तम नगर गोलीकांड पर सियासत तेज: AAP विधायक संजीव झा का LG को पत्र, कहा- ‘नफरत की राजनीति ने ली युवक की जान’
दिल्ली के उत्तम नगर में बिहार के एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वह बिहार से था.
Published : May 1, 2026 at 3:13 PM IST
नई दिल्ली: उत्तम नगर में हुए गोलीकांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है. पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने इस घटना को समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी राजनीति का परिणाम बताया है.
विधायक संजीव झा ने बताया कि एलजी तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना में त्वरित कार्रवाई जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और समाज में गलत संदेश न जाए. संजीव झा ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बिहार से था. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती नफरत का खतरनाक संकेत है, जहां पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.
दिल्ली के उत्तम नगर में बिहार के एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वह बिहार से था।— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) April 30, 2026
आरोपी का कहना है कि " बिहारी यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं।" यह नफरत की चरम सीमा है! मृतक अपने परिवार का इकलौता सहारा था।
मुख्यमंत्री जी, इस पर चुप्पी तोड़िये!
सरकार से… pic.twitter.com/F1jQhKM8fx
बीजेपी पर आरोप, नफरत का माहौल बनाया गया
AAP विधायक संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले एक से डेढ़ साल में पूर्वांचल और बिहार के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया गया है. उन्होंने कहा कि झुग्गियों पर कार्रवाई कर गरीबों को हटाया गया, रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को उजाड़ा गया और नेताओं के बयानों से समाज में विभाजन बढ़ा. उन्होंने कहा कि इसी माहौल का असर अब इस तरह की घटनाओं में दिख रहा है.
मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल
प्रेस वार्ता में संजीव झा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुख्यमंत्री का पीड़ित परिवार के घर न जाना संवेदनहीनता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सरकार को पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर भरोसा देना चाहिए.
पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग
संजीव झा ने मांग की है कि मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. उन्होंने बताया कि मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके निधन से परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ गया है.
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