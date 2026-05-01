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उत्तम नगर गोलीकांड पर सियासत तेज: AAP विधायक संजीव झा का LG को पत्र, कहा- ‘नफरत की राजनीति ने ली युवक की जान’

नई दिल्ली: उत्तम नगर में हुए गोलीकांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है. पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने इस घटना को समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी राजनीति का परिणाम बताया है.

विधायक संजीव झा ने बताया कि एलजी तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना में त्वरित कार्रवाई जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और समाज में गलत संदेश न जाए. संजीव झा ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बिहार से था. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती नफरत का खतरनाक संकेत है, जहां पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

बीजेपी पर आरोप, नफरत का माहौल बनाया गया

AAP विधायक संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले एक से डेढ़ साल में पूर्वांचल और बिहार के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया गया है. उन्होंने कहा कि झुग्गियों पर कार्रवाई कर गरीबों को हटाया गया, रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को उजाड़ा गया और नेताओं के बयानों से समाज में विभाजन बढ़ा. उन्होंने कहा कि इसी माहौल का असर अब इस तरह की घटनाओं में दिख रहा है.