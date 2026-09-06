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सहारनपुर मस्जिद मामले में गरमाई सियासत; समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जांच करने पहुंचेगा

सपा का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर मौके पर पहुंचकर संबंधित लोगों से बातचीत कर सकता है.

सहारनपुर मस्जिद मामले में गरमाई सियासत.
सहारनपुर मस्जिद मामले में गरमाई सियासत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:36 AM IST

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सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी करीब 70 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद राजनीति गरमा गई है. समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचेगा.

सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा प्रेस नोट के मुताबिक, पार्टी ने पूरे घटनाक्रम की जमीनी हकीकत जानने के लिए विशेष जांच दल सहारनपुर भेजने का फैसला किया है. रविवार को 22 सदस्यीय सपा प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंच रहा.

टीम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद से जुड़े पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी और प्रशासनिक कार्रवाई के कारणों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सामने आए तथ्यों की पड़ताल करेगी. कानूनी पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी.

सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद ढहाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

सपा का यह जांच दल मौके पर पहुंचकर संबंधित लोगों से बातचीत कर सकता है. साथ हीं मस्जिद से जुड़े दस्तावेज, प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी. पार्टी की ओर से तैयार की जाने वाली जांच रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी हाईकमान को सौंपा जाएगा.

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. प्रशासन की ओर से इसे सार्वजनिक परिसर में अवैध कब्जे से जुड़ा मामला बताया गया.

समाजवादी पार्टी द्वारा जारी लेटर.
समाजवादी पार्टी द्वारा जारी लेटर. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के पुराने होने और उसके धार्मिक उपयोग का हवाला दिया जाता रहा है. न्यायिक प्रक्रिया के बाद प्रशासन ने शनिवार तड़के मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की.

कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे और भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी. जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से निर्माण को हटाया गया.

मामले में प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई. वहीं, विपक्षी नेताओं ने कार्रवाई की टाइमिंग और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. मस्जिद प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब इसे राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर उठाने की तैयारी शुरू कर दी है.

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