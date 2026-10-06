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यूट्यूबर के घर पुलिस की दबिश पर सियासत गर्म; पिता को एनकाउंटर का डर, अखिलेश ने भी घेरा

क्षेत्राधिकारी लंभुआ ने बताया कि कि संजय यदुवंशी के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है.

यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर पुलिस की दबिश पर सियासत गर्म.
यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर पुलिस की दबिश पर सियासत गर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
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सुल्तानपुर: चर्चित अवधी गायक और यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर देर रात पुलिस की दबिश का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है. पुलिस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी कथित तौर पर दीवार फांदकर घर में दाखिल हो रहे हैं. संजय यदुवंशी के पिता ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर अपने बेटे का एनकाउंटर होने की आशंका जताई है. सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा है. इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है.

क्षेत्राधिकारी लंभुआ ऋत्विक कपूर. (Video Credit: ETV Bharat)

इसी बीच सुल्तानपुर पुलिस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है. क्षेत्राधिकारी लंभुआ ऋत्विक कपूर ने बताया कि कि संजय यदुवंशी के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है.

संजय यदुवंशी वांछित हैं और इसकी विवेचना चल रही है. पुलिस की कार्रवाई इसी क्रम में हुई है. दबिश के दौरान जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराधार हैं. प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

हालांकि, पुलिस के स्पष्टीकरण के बावजूद वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर देर रात पुलिस टीम संजय यदुवंशी के घर किस प्रक्रिया के तहत पहुंची. घर में प्रवेश करने की परिस्थितियां क्या थीं? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही स्पष्ट होंगे.

एक तरफ पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा और चल रही विवेचना का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर संजय के परिजन पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आशंकाएं जता रहे हैं. वायरल वीडियो और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अब निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई और पूरे मामले के आधिकारिक तथ्यों पर टिकी है.

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अवधी गायक संजय यदुवंशी
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