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यूट्यूबर के घर पुलिस की दबिश पर सियासत गर्म; पिता को एनकाउंटर का डर, अखिलेश ने भी घेरा

यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर पुलिस की दबिश पर सियासत गर्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: चर्चित अवधी गायक और यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर देर रात पुलिस की दबिश का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है. पुलिस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है.