अखिलेश को सीएम और आजम को डिप्टी सीएम बताने के पोस्टर से सियासत गरम, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी घेरा
लखनऊ के बल्रिंगटन क्रॉसिंग सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव और आजम खान की तस्वीरों पर लाल रंग से क्रॉस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा है.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त रैली के बाद अब लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया है.
इन पोस्टरों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उपमुख्यमंत्री बनाने की बात लिखी गई है. साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.
लखनऊ के बल्रिंगटन क्रॉसिंग सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव और आजम खान की तस्वीरों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया गया है. पोस्टरों के नीचे किसी व्यक्ति विशेष का नाम देने के बजाय समस्त अब्दुल समाज लिखा गया है.
यही वजह है कि इन पोस्टरों को मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और सपा की मुस्लिम राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के नीचे उन्हें मुजफ्फरनगर दंगों के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताया गया है, जबकि आजम खान की तस्वीर के साथ उन्हें उस दौरान मुजफ्फरनगर का प्रभारी मंत्री लिखा गया है.
पोस्टर के जरिए दोनों नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संदेश दिया गया है कि दंगों के कथित तौर पर जिम्मेदार लोग मुस्लिम समाज के नेतृत्व का दावा नहीं कर सकते.
रैली के बाद पोस्टर का आना महत्वपूर्ण
इन पोस्टरों के सामने आने का समय भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त रैली की थी.
इस जनसभा में मुस्लिम और दलित राजनीति के साथ सामाजिक हिस्सेदारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था. रैली में लगाए गए नारों में दलित का बेटा सीएम और अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, अब अब्दुल दरी नही बिछाएगा जैसे संदेश भी शामिल थे.
रैली के करीब 48 घंटे बाद समस्त अब्दुल समाज के नाम से अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ पोस्टर सामने आने से सियासी बहस और तेज हो गई है.
इन पोस्टरों के जरिए सपा के उस राजनीतिक आधार पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है, जिसमें मुस्लिम मतदाता लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं.