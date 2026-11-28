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अखिलेश को सीएम और आजम को डिप्टी सीएम बताने के पोस्टर से सियासत गरम, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी घेरा

अखिलेश को सीएम और आजम को डिप्टी सीएम बताने के पोस्टर से सियासत गरम. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त रैली के बाद अब लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया है.

इन पोस्टरों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उपमुख्यमंत्री बनाने की बात लिखी गई है. साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. लखनऊ के बल्रिंगटन क्रॉसिंग सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव और आजम खान की तस्वीरों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया गया है. पोस्टरों के नीचे किसी व्यक्ति विशेष का नाम देने के बजाय समस्त अब्दुल समाज लिखा गया है. यही वजह है कि इन पोस्टरों को मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और सपा की मुस्लिम राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के नीचे उन्हें मुजफ्फरनगर दंगों के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताया गया है, जबकि आजम खान की तस्वीर के साथ उन्हें उस दौरान मुजफ्फरनगर का प्रभारी मंत्री लिखा गया है.