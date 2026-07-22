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फुसबंगला तेजाब कांड पर गरमाई सियासत, पीड़ित परिवार से मिले राज्य मंत्री, पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

फुसबंगला तेजाब कांड पर सियासत तेज हो गई है. पीड़ित परिवार से राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने मुलाकात कर सरकार पर आरोप लगाए हैं.

Phusbangla acid attack case
राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 4:50 PM IST

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धनबाद: झरिया थाना क्षेत्र स्थित फुसबंगला में कथित तेजाब हमले का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. बीते 25 अप्रैल को मकान विवाद के दौरान नाबालिग भाई-बहन के झुलसने की घटना को लेकर मंगलवार को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. परिवार से बातचीत के बाद उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पुलिस और चिकित्सा प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात

राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने फुसबंगला पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि पहली नजर में यह मामला एक गरीब अल्पसंख्यक परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतीत होता है. उनका कहना था कि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिला और शुरुआती कार्रवाई को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं.

राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू का बयान (ETV Bharat)

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकान और मकान कब्जाने की कोशिश का आरोप

ज्योति सिंह मथारू ने आरोप लगाया कि दुकान और मकान के विवाद में कनक ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र कुमार ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने का प्रयास किया. उनका यह भी दावा है कि अदालत पहले ही संबंधित दावों को खारिज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ता गया और इसी दौरान नाबालिग बच्ची के तेजाब से झुलसने की घटना सामने आई.

इलाज में लापरवाही का आरोप

राज्य मंत्री ने कहा कि शुरुआती इलाज के दौरान घटना की गंभीरता को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया. बाद में तबीयत बिगड़ने पर बच्ची को एसएनएमएमसीएच भेजा गया, जहां चिकित्सकीय जांच में तेजाब से झुलसने की पुष्टि होने का दावा किया गया. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से राज्य मंत्री ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दुकान विवाद का कानूनी समाधान सुनिश्चित करने तथा नाबालिग के साथ कथित अशोभनीय हरकत के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी.

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