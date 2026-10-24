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वाराणसी एयर शो में बीजेपी नेताओं की तस्वीर वाले पास पर गरमाई राजीनीति, कांग्रेस ने FIR की उठाई मांग

पास पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय वायुसेना के एयर शो को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी फोटो लगाकर पास वितरित किए जाने के मामले में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी. उन्होंने निष्पक्ष जांच कराते हुए एफआईआर दर्ज करने तथा दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. कहा कि भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और गौरव के नाम पर किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि द्वारा अपना व्यक्तिगत प्रचार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सेना पूरे देश की है और उसका सम्मान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हो सकता. दूसरी ओर प्रकरण में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नवरत्न राठी का कहना है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. यह पास कहां से आए और किसके हैं?

तहरीर देने पहुंचे कांग्रेस नेता (Photo Credit; ETV Bharat) कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय सेना के जवान दिन-रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं. उनके अदम्य साहस, अनुशासन, त्याग और बलिदान के कारण ही देश का प्रत्येक नागरिक अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत करता है, देश की रक्षा के लिए सैनिक अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं. ऐसे में सेना के शौर्य और पराक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है. काशी की पावन धरती पर भारतीय वायुसेना के अद्भुत कौशल और सामरिक क्षमता को प्रदर्शित करने वाले एयर शो का हम हृदय से स्वागत करते हैं. यह प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है.