वाराणसी एयर शो में बीजेपी नेताओं की तस्वीर वाले पास पर गरमाई राजीनीति, कांग्रेस ने FIR की उठाई मांग
भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने जानकारी से किया इंकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:11 PM IST
वाराणसी: भारतीय वायुसेना के एयर शो को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी फोटो लगाकर पास वितरित किए जाने के मामले में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी. उन्होंने निष्पक्ष जांच कराते हुए एफआईआर दर्ज करने तथा दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. कहा कि भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और गौरव के नाम पर किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि द्वारा अपना व्यक्तिगत प्रचार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सेना पूरे देश की है और उसका सम्मान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हो सकता. दूसरी ओर प्रकरण में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नवरत्न राठी का कहना है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. यह पास कहां से आए और किसके हैं?
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय सेना के जवान दिन-रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं. उनके अदम्य साहस, अनुशासन, त्याग और बलिदान के कारण ही देश का प्रत्येक नागरिक अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत करता है, देश की रक्षा के लिए सैनिक अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं. ऐसे में सेना के शौर्य और पराक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है. काशी की पावन धरती पर भारतीय वायुसेना के अद्भुत कौशल और सामरिक क्षमता को प्रदर्शित करने वाले एयर शो का हम हृदय से स्वागत करते हैं. यह प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है.
कहा कि एयर शो जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के तहत पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी. ऐसे आयोजनों में सुरक्षा मानकों का पालन करना और प्रवेश व्यवस्था को व्यवस्थित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वाराणसी में भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने फोटो लगाकर पास वितरित किए जाने का मामला सामने आया है, यदि इन पासों को सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से अधिकृत नहीं कराया गया था, यह गंभीर विषय है. प्रशासन को इसकी जांच कर स्पष्ट करना चाहिए कि पास किसने तैयार किए, किसके निर्देश पर वितरित किए गए और क्या उनके माध्यम से आम जनता को भ्रमित किया गया.
राघवेंद्र चौबे ने कहा कि कोतवाली थाने में तहरीर देकर पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि जारी की गई पासों की जांच की जाए, उनके नमूने और वितरण से संबंधित तथ्यों का सत्यापन किया जाए तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की जाए. यदि जांच में फर्जी पास तैयार करने, उनका अनधिकृत वितरण करने, जनता को गुमराह करने या किसी अन्य नियमविरुद्ध गतिविधि की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं भाजपा ने इससे इंकार किया है.
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