Explainer: गिरिडीह में श्वेता शर्मा के सामने कौन होगा चुनौती? वोट का फैक्टर और जातीय समीकरणों में उलझी भाजपा की रणनीति
झारखंड में गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गयी है. जानें, समीकरण और वोट फैक्टर्स, राजेश कुमार सिंह की इस रिपोर्ट से.
Published : November 6, 2026 at 11:38 AM IST
रांचीः गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. एक तरफ दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की झामुमो की तैयारी है, तो दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में उम्मीदवार को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है.
इस बार मुकाबला सिर्फ दो प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत, जातीय समीकरण, पिछली हार-जीत के आंकड़ों और तीसरे मोर्चे की भूमिका के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार महज 3,838 वोटों से जीत-हार का फैसला हुआ था, जबकि जेएलकेएम के खाते में 10,787 वोट गए थे. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि श्वेता शर्मा के सामने भाजपा किसे उतारेगी, बल्कि यह भी है कि जेएलकेएम किसका खेल बनाएगी और किसका बिगाड़ेगी?
3838 वोट की जीत, 10787 वोट का सवाल सबसे बड़ा
गिरिडीह उपचुनाव के राजनीतिक गणित को समझने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है. उस चुनाव में झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा के निर्भय कुमार शाहबादी को महज 3,838 मतों से पराजित किया था. दूसरी ओर, जेएलकेएम के प्रत्याशी नवी00न आनंद को 10,787 वोट मिले थे। जीत का अंतर और जेएलकेएम को मिले वोटों के बीच का यह फासला चुनावी विश्लेषण का सबसे अहम पहलू बन गया है. यही वजह है कि इस बार जेएलकेएम की भूमिका पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है. अगर पार्टी मजबूत प्रत्याशी उतारती है तो मुकाबले का समीकरण बदल सकता है. वहीं, किसी दल को समर्थन देने या चुनाव से अलग रहने की स्थिति में भी इसका असर नतीजों पर पड़ सकता है.
श्वेता पर झामुमो का भरोसा, सहानुभूति के साथ विकास का एजेंडा
झामुमो के लिए यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट जीतने का मामला नहीं है. यह दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की भी चुनौती है. पार्टी की ओर से उनकी पत्नी श्वेता शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी गिरिडीह में चुनावी तैयारियों को गति देने में जुटी हैं. जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कवायद चल रही है. झामुमो की रणनीति में दिवंगत मंत्री के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प और उनके प्रति लोगों की भावनात्मक जुड़ाव अहम भूमिका निभा सकता है.
झामुमो के एजेंडे में केंद्र सरकार और अधूरे विकास कार्य
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय का दावा है कि इस बार पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर है. उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है. पार्टी केंद्र सरकार को भी चुनावी मुद्दों के घेरे में लाने की तैयारी कर रही है.
एमएमडीआर कानून, सरना धर्म कोड, पिछड़ों के आरक्षण और केंद्र से मिलने वाली राशि जैसे विषयों को झामुमो अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना सकती है. इसके अलावा गिरिडीह में सुदिव्य कुमार सोनू के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई योजनाओं और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है. पार्टी को उम्मीद है कि इन मुद्दों के साथ दिवंगत मंत्री के प्रति सहानुभूति का भाव उसे चुनावी बढ़त दिलाएगा.
भाजपा की चुनौती- चेहरा चुनें या जातीय समीकरण साधे?
भाजपा के लिए गिरिडीह सीट की अहमियत कई कारणों से है. यह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का गृह जिला है. पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यहां मजबूत प्रदर्शन किया था लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी. इस बार पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने खाते में लाना चाहती है.
भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार के मुताबिक उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जारी है. प्रदेश नेतृत्व सभी संभावित नामों पर विचार कर रहा है और उचित समय पर प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी. लेकिन पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ लोकप्रिय उम्मीदवार चुनने की नहीं है. उसे ऐसा चेहरा तलाशना होगा, जो पुराने भाजपा समर्थकों को एकजुट रखने के साथ अलग-अलग सामाजिक समूहों में भी स्वीकार्य हो. यही वजह है कि टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं की सक्रियता लगातार बढ़ रही है.
शाहबादी के पक्ष में चुनावी अनुभव, आंकड़े दे रहे गवाही
भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. उनके पास गिरिडीह की राजनीति का लंबा अनुभव है और पिछले चार विधानसभा चुनावों के नतीजे उनकी दावेदारी को मजबूत आधार देते हैं. वर्ष 2009 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था. 2014 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने सुदिव्य कुमार सोनू को हराया था.
हालांकि 2019 और 2024 में उन्हें झामुमो प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा. 2024 में उन्हें 90,204 वोट मिले थे लेकिन जीत उनसे महज 3,838 वोट दूर रह गई. भाजपा के लिए यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है. पार्टी को लग सकता है कि पिछले चुनाव में हासिल जनसमर्थन को बरकरार रखते हुए थोड़ी अतिरिक्त बढ़त बनाई जाए तो सीट पर कब्जा संभव है.
विनोद सिन्हा से लेकर विभाकर पांडेय तक, भाजपा में कई दावेदार
निर्भय शाहबादी के अलावा विनोद कुमार सिन्हा भी टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. वर्ष 2009 में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विनोद सिन्हा की नजर सवर्ण मतदाताओं के समर्थन पर है. उनके अलावा विभाकर पांडेय का नाम भी चर्चा में है.
वहीं, सुरेश साव, विनय कुमार सिंह, मनोज साहू, दिनेश यादव, प्रोफेसर विनिता कुमारी, शालिनी वैशाखियार और अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत समेत कई अन्य नेता भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. पीरटांड़ से आने वाले मनोज साहू की दावेदारी के पीछे स्थानीय उम्मीदवार की मांग को अहम कारण माना जा रहा है. उन्होंने पहले भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है. इस तरह भाजपा के सामने एक तरफ चुनावी अनुभव वाले चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सवाल है.
जेएलकेएम का कदम तय करेगा मुकाबले की दिशा
गिरिडीह उपचुनाव में जेएलकेएम की भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा. 2024 के चुनाव में पार्टी ने 10 हजार से अधिक वोट हासिल कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई थी. पार्टी अध्यक्ष जयराम कुमार महतो पहले ही गिरिडीह से उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं.
हालांकि पार्टी की ओर से अंतिम निर्णय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद लेने की बात कही जा रही है. गिरिडीह शहर के नेता और जेएलकेएम के केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी इस सीट से अपनी दावेदारी जता रहे हैं. उनका कहना है कि वह क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है. जेएलकेएम का उम्मीदवार कौन होगा और पार्टी किस सामाजिक वर्ग को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएगी, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा.
आजसू की पीरटांड़ में सक्रियता ने बढ़ाई चर्चा
उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी की भूमिका भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है. पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने फिलहाल गिरिडीह से उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही है. इसके बावजूद पीरटांड में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं. खास बात यह है कि जिस दिन हरेलाल महतो भाजपा में शामिल हुए, उसी दिन सुदेश महतो ने पीरटांड़ में कार्यक्रम आयोजित किया था. इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि आजसू की ओर से चुनाव नहीं लड़ने की बात स्पष्ट किए जाने के बाद उसकी आगे की रणनीति पर नजर रहेगी.
जातीय समीकरणों का गणित
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जातीय और सामाजिक समीकरण भी चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उपलब्ध अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 2.99 लाख मतदाता हैं. इनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 60 से 70 हजार, अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 45 से 50 हजार और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 25 से 27 हजार के आसपास बताई जाती है.
सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी करीब 40 से 45 हजार मानी जा रही है. इसके अलावा पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी महत्वपूर्ण है. तेली, सौंडिक, कुम्हार, माहुरी, चंद्रवंशी, स्वर्णकार, घटवार, वर्णवाल, यादव, कुर्मी और कोइरी समुदायों का समर्थन किसी भी प्रत्याशी की जीत का रास्ता आसान या मुश्किल बना सकता है. ऐसे में सभी दलों की कोशिश अलग-अलग सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की होगी.
सहानुभूति बनाम एंटी इनकंबेंसी, विकास बनाम जातीय गणित
गिरिडीह उपचुनाव में कई मुद्दे एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं. झामुमो जहां दिवंगत मंत्री की विरासत, उनके अधूरे कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, वहीं भाजपा राज्य सरकार के कामकाज, स्थानीय समस्याओं और विकास के सवालों को चुनावी मुद्दा बना सकती है. बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, शहरी सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर विकास की स्थिति भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा यह देखना भी दिलचस्प होगा कि दिवंगत मंत्री के प्रति सहानुभूति कितनी व्यापक होती है और क्या भाजपा अपने पिछले चुनाव के वोट बैंक को एकजुट रख पाती है. जेएलकेएम और अन्य दलों की मौजूदगी इस मुकाबले को और पेचीदा बना सकती है.
फिलहाल गिरिडीह की राजनीतिक तस्वीर में झामुमो ने संभावित चेहरे को लेकर बढ़त बना रखी है, जबकि भाजपा अभी नाम तय करने की प्रक्रिया में है. जेएलकेएम भी अपने पत्ते खोलने से बच रही है. भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वह निर्भय शाहबादी जैसे अनुभवी चेहरे पर भरोसा करेगी या किसी नए सामाजिक समीकरण को साधने के लिए दूसरे दावेदार को मौका देगी.
वहीं झामुमो के सामने सुदिव्य कुमार सोनू की लोकप्रियता और राजनीतिक विरासत को वोट में बदलने की चुनौती होगी. पिछले चुनाव में 3,838 वोटों का अंतर और जेएलकेएम के 10,787 वोट इस उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं. ऐसे में गिरिडीह की लड़ाई सिर्फ श्वेता शर्मा बनाम भाजपा प्रत्याशी की नहीं होगी, बल्कि यह तीनों राजनीतिक ताकतों की रणनीति, सामाजिक समीकरण और मतदाताओं के बदलते मिजाज की परीक्षा भी होगी.
इसे भी पढ़ें- गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, AJSU के रूख को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता
इसे भी पढ़ें- गिरिडीह उपचुनाव: सुदिव्य कुमार की विरासत पर सत्ता-विपक्ष ने बिछाई बिसात, श्वेता शर्मा हो सकती हैं जेएमएम प्रत्याशी
इसे भी पढ़ें- प्रशासनिक तैयारी के बीच गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने मैदान में उतरेगा महागठबंधन