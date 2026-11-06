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Explainer: गिरिडीह में श्वेता शर्मा के सामने कौन होगा चुनौती? वोट का फैक्टर और जातीय समीकरणों में उलझी भाजपा की रणनीति

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रांचीः गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. एक तरफ दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की झामुमो की तैयारी है, तो दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में उम्मीदवार को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है.

इस बार मुकाबला सिर्फ दो प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत, जातीय समीकरण, पिछली हार-जीत के आंकड़ों और तीसरे मोर्चे की भूमिका के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार महज 3,838 वोटों से जीत-हार का फैसला हुआ था, जबकि जेएलकेएम के खाते में 10,787 वोट गए थे. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि श्वेता शर्मा के सामने भाजपा किसे उतारेगी, बल्कि यह भी है कि जेएलकेएम किसका खेल बनाएगी और किसका बिगाड़ेगी?