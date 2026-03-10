ETV Bharat / state

'इन्हें कैसे पता सजा तय है', बीजेपी नेताओं के बयान पर सौरभ भारद्वाज ने दागे सवाल; शराब घोटाले पर सियायत तेज

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा क्या बीजेपी को मालूम है कि अदालत क्या फैसला सुनाने वाली है.

सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से अदालत के फैसले को लेकर पहले से ही बयान दे रहे हैं, उससे न्यायिक प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है. उन्होंने भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री कपिल मिश्रा के बयानों पर आपत्ति जताई.

बीजेपी नेताओं के बयान पर उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा यह कह रहे हैं कि जैसे-जैसे अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राजेश पाठक जैसे लोग अपराधी साबित होंगे और उन्हें सजा निश्चित रूप से मिलेगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला अभी अदालत में विचाराधीन है तो कोई नेता किस आधार पर यह दावा कर सकता है कि सजा तय है.

कपिल मिश्रा के ट्वीट पर भी उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा के एक ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लिखा है कि “पिक्चर अभी बाकी है” भारद्वाज ने कहा कि यह सवाल उठता है कि कपिल मिश्रा को कैसे पता कि आगे क्या होने वाला है. उन्होंने कहा कि अदालत में मामला अभी चल रहा है और हाईकोर्ट की न्यायाधीश को भी पूरी फाइल और दलीलें सुनने के बाद ही फैसला करना होता है. ऐसे में भाजपा नेताओं के इस तरह के बयान कई सवाल खड़े करते हैं.

हाईकोर्ट की कार्यवाही का दिया उदाहरण

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के बयान यह संकेत देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पहले से पता है कि अदालत में क्या होने वाला है. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक नेता अदालत के संभावित फैसले को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करें.

2020 दिल्ली दंगों के मामले का भी किया जिक्र

सौरभ भारद्वाज ने साल 2020 के दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर ने अपनी अदालत में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से हेट स्पीच के मामले में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 26 फरवरी को इस संबंध में सुनवाई हुई और अगले दिन के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन उसी रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद मामला दूसरी बेंच के पास चला गया.

न्यायिक प्रक्रिया को लेकर उठाए गंभीर प्रश्न

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेताओं के हालिया बयान और पुराने घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके नेताओं को अदालत की कार्यवाही के नतीजे के बारे में पहले से कैसे पता चल रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और राजनीतिक दलों को अदालत की प्रक्रिया पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें- ग्रेटर कैलाश में निर्माणाधीन 400 बेड के प्राइवेट अस्पताल का विरोध! सौरभ भारद्वाज ने कहा- नियमों की अनदेखी हो रही

ये भी पढे़ें- 'दिल्ली को बीजेपी ने एक साल मे बना दिया कर्जदार'; सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर जोरदार हमला

TAGGED:

SAURABH BHARDWAJ ON BJP LEADERS
ARVIND KEJRIWAL MANISH SISODIA
DELHI LIQUOR SCAM CASE KEJRIWAL
SAURABH BHARDWAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.