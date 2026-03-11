ETV Bharat / state

भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी पर सियासत गरम, सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 8:12 PM IST

रायपुर: विधानसभा में भाजपा विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बवाल मच गया. मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया. विपक्ष ने सरकार से गृह मंत्री के बयान की मांग की. जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. वहीं आसंदी ने संसदीय कार्य मंत्री को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं.



विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया. विपक्ष ने कहा कि अगर एक विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की.

आसंदी के निर्देश पर जांच की पहल

मामले की गंभीरता को देखते हुए आसंदी ने संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप को निर्देश दिए कि दुर्ग के कलेक्टर और एसपी से बात कर मामले की जांच कराई जाए. संसदीय कार्य मंत्री ने भी आश्वस्त किया कि वे अधिकारियों से बात कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे.


उमेश पटेल का सरकार पर हमला

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि खुद विधायक रिकेश सेन ने बयान दिया है कि उनकी जान को खतरा है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विधायक ही असुरक्षित है तो वह विधानसभा की कार्यवाही में कैसे भाग ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट बयान आना चाहिए. जब तक सरकार बयान नहीं देती, तब तक विपक्ष सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा.



रिकेश सेन बोले, विपक्ष अनावश्यक चिंता कर रहा

वहीं, भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर अनावश्यक चिंता जता रहा है. उन्होंने बताया कि भिलाई के एक युवक द्वारा वीडियो जारी किया गया है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. सेन ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्होंने सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा को दे दी हैय



कानून व्यवस्था मजबूत, षड्यंत्रकारियों को माफ करता हूं – सेन

रिकेश सेन ने कहा, साय सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और विपक्ष ने शायद वीडियो ठीक से नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी होंगे, उन्हें वे माफ करते हैं, लेकिन मामले की जांच जरूर होनी चाहिए.

