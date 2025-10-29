ETV Bharat / state

कोल्हान बंद पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया फ्लॉप, भाजपा ने कहा- घाटशिला उपचुनाव में दिखेगा असर

भाजपा द्वारा आहूत कोल्हान बंद पर राजनीति तेज है. कांग्रेस ने इस फ्लॉप बताया. वहीं भाजपा ने सरकार को चेतावनी दी.

BJPs Kolhan bandh
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: एनएच 220 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की जान जाने के विरोध में चाईबासा में बुलाए गए बंद को लेकर राजनीति गरमा गई है. प्रदेश भाजपा ने आज पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में बंद को सफल बताया और सरकार को अपनी दमनकारी नीतियों से बाज आने की चेतावनी दी.

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जिस तरह से लोग नो-एंट्री की मांग को लेकर परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, उससे सरकार की मंशा साफ झलकती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसी जनता ने मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री को चुना है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से लोगों ने आज बंद का आयोजन कर इस सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई, उसका असर आगामी घाटशिला उपचुनाव पर साफ तौर पर पड़ेगा.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

कांग्रेस ने बंद को फ्लॉप बताया

वहीं कांग्रेस ने भाजपा द्वारा प्रायोजित कोल्हान बंद को फ्लॉप करार देते हुए कहा कि जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वह जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है. सरकार और प्रशासन पर इस तरह का दबाव बनाकर भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो जगजाहिर है. इसीलिए जनता ने आज के बंद को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें:

भाजपा का कोल्हान बंद: चाईबासा की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, जनजीवन प्रभावित

कोल्हान बंद को आजसू का समर्थन, पुलिसिया कार्रवाई पर पार्टी ने उठाए सवाल

घाटशिला में कभी बजता था कांग्रेस का डंका, अब है झामुमो का कब्जा! जानिए, इसकी सियासी कहानी

TAGGED:

BJPS KOLHAN BANDH
CONGRESS ON KOLHAN BANDH
कोल्हान बंद
CHAIBASA LATHICHARGER
KOLHAN BANDH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.