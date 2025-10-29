ETV Bharat / state

कोल्हान बंद पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया फ्लॉप, भाजपा ने कहा- घाटशिला उपचुनाव में दिखेगा असर

चाईबासा: एनएच 220 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की जान जाने के विरोध में चाईबासा में बुलाए गए बंद को लेकर राजनीति गरमा गई है. प्रदेश भाजपा ने आज पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में बंद को सफल बताया और सरकार को अपनी दमनकारी नीतियों से बाज आने की चेतावनी दी.

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जिस तरह से लोग नो-एंट्री की मांग को लेकर परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, उससे सरकार की मंशा साफ झलकती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसी जनता ने मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री को चुना है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से लोगों ने आज बंद का आयोजन कर इस सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई, उसका असर आगामी घाटशिला उपचुनाव पर साफ तौर पर पड़ेगा.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

कांग्रेस ने बंद को फ्लॉप बताया