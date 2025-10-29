कोल्हान बंद पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया फ्लॉप, भाजपा ने कहा- घाटशिला उपचुनाव में दिखेगा असर
भाजपा द्वारा आहूत कोल्हान बंद पर राजनीति तेज है. कांग्रेस ने इस फ्लॉप बताया. वहीं भाजपा ने सरकार को चेतावनी दी.
चाईबासा: एनएच 220 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की जान जाने के विरोध में चाईबासा में बुलाए गए बंद को लेकर राजनीति गरमा गई है. प्रदेश भाजपा ने आज पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में बंद को सफल बताया और सरकार को अपनी दमनकारी नीतियों से बाज आने की चेतावनी दी.
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जिस तरह से लोग नो-एंट्री की मांग को लेकर परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, उससे सरकार की मंशा साफ झलकती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसी जनता ने मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री को चुना है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से लोगों ने आज बंद का आयोजन कर इस सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई, उसका असर आगामी घाटशिला उपचुनाव पर साफ तौर पर पड़ेगा.
कांग्रेस ने बंद को फ्लॉप बताया
वहीं कांग्रेस ने भाजपा द्वारा प्रायोजित कोल्हान बंद को फ्लॉप करार देते हुए कहा कि जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वह जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है. सरकार और प्रशासन पर इस तरह का दबाव बनाकर भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो जगजाहिर है. इसीलिए जनता ने आज के बंद को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.
