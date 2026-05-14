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NEET पेपर लीक पर गरमाई राजनीति, उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का है लंबा इतिहास, देखिए लिस्ट

महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं. सरकार परीक्षा माफियाओं को बख्शने वाली नहीं है. भट्ट ने कहा कि जो भी दोषी होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे.

केंद्र सरकार ने पेपर लीक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत परीक्षा रद्द की और सीबीआई जांच के आदेश दिए. सरकार पहले ही परीक्षा संबंधी धांधली के खिलाफ सख्त कानून ला चुकी है. इस बार दोषियों को कठोर दंड मिलेगा. कांग्रेस शासनकाल में पर्ची-खर्ची संस्कृति आम थी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं थी. -महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-

भाजपा का पलटवार, कहा- पर्ची खर्ची वाली राजनीति कांग्रेस की देन: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताते हुए कहा कि-

गोदियाल ने ये भी कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार किए जाएं. उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं. कहीं प्रश्नपत्र लीक हुए, कहीं परिणामों में देरी हुई. कहीं भाई-भतीजावाद के आरोप लगे. कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर संगठित नकल और पेपर लीक संभव नहीं हो सकते. कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए हैं कि अभी तक उत्तराखंड मे जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनका नाता सत्ताधारी पार्टी से ही रहा है.

लाखों विद्यार्थियों ने वर्षों की मेहनत और परिवारों के आर्थिक त्याग के बाद NEET परीक्षा दी थी. लेकिन परीक्षा रद्द होने से छात्रों पर मानसिक और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. केंद्र सरकार परीक्षा सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पा रही है. पिछले एक दशक में देशभर में दर्जनों परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाएं सामने आई हैं. यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात है. कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो दोषियों को कठोर सजा मिले. -गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष-

नीट पेपर लीक पर शुरू हुई राजनीति: इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर उत्तराखंड समेत देश में भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी एग्जाम्स की विश्वसनीयता लगातार क्यों टूट रही है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सामने आए पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है. इस बार भी 1800 उत्तराखंड के छात्र नीट की परीक्षा में बैठे थे.

देहरादून: देशभर में NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद उपजे विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति को भी गरमा दिया है. कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं. एक ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने परीक्षा रद्द होने को करोड़ों युवाओं के सपनों पर हमला बताया है. दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इसे केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण करार देते हुए सीबीआई जांच का स्वागत किया है.

उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का इतिहास: उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. राज्य में पेपर लीक का नेटवर्क किस हद तक फैल चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में संगठित गिरोह, दलाल, कोचिंग नेटवर्क और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता सामने आई. अभी तक अलग-अलग मामलों में 60 से अधिक गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं.

1. UKSSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा राज्य के सबसे चर्चित घोटालों में गिनी जाती है. परीक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रश्नपत्र वायरल होने की बात सामने आई थी. जांच में पता चला कि प्रश्नपत्र पहले से चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था. इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

2. VDO- VPDO भर्ती घोटाला: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) भर्ती परीक्षा का मामला उत्तराखंड के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में शामिल रहा. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. एसटीएफ जांच में सामने आया कि अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने के लिए प्रश्नपत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम भी सामने आए थे.

3. सचिवालय रक्षक भर्ती विवाद: सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक और सेटिंग के आरोप लगे. जांच एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बेचे गए थे. बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले गए. बाद में जांच हुई, और इस प्रकरण ने यह साफ कर दिया कि भर्ती परीक्षाओं के आसपास दलालों का नेटवर्क गहराई तक पहुंच चुका है.

4. वन दारोगा भर्ती परीक्षा विवाद: वन विभाग की दारोगा भर्ती परीक्षा भी विवादों से अछूती नहीं रही. परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोप लगे. कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की.

5. पटवारी-लेखपाल भर्ती पर सवाल: राज्य में पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी कई बार विवाद सामने आए. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और परिणामों में अनियमितताएं थीं. हालांकि हर मामले में पेपर लीक साबित नहीं हुआ, लेकिन लगातार उठते सवालों ने भर्ती एजेंसियों की विश्वसनीयता कमजोर की.

6. पुलिस भर्ती परीक्षाओं पर भी उठे सवाल: उत्तराखंड में पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी समय-समय पर धांधली और पक्षपात के आरोप लगे. कुछ मामलों में अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी.

क्यों नहीं रुक रहा पेपर लीक का खेल: देहरादून में अकादमी चलाने वाले डॉ सुनील कुमार कहते हैं कि-

पेपर लीक अब केवल नकल का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह करोड़ों रुपये के संगठित नेटवर्क में बदल चुका है. इस नेटवर्क में तकनीकी जानकार लोग, प्रिंटिंग चेन से जुड़े कर्मचारी, कोचिंग गिरोह, दलाल और कई बार अंदरूनी सिस्टम से जुड़े लोग भी शामिल पाए जाते हैं. उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भर्ती परीक्षाओं का सीमित ढांचा होने के बावजूद बार-बार घोटाले सामने आना यह संकेत देता है कि परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की जरूरत है.

-डॉ सुनील कुमार, अकादमी संचालक-

हालांकि उत्तराखंड में तमाम पेपर लीक मामलों के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून जरूर बनाया. नकल विरोधी कानून के बाद इस तरह के मामले पर रोक लगी है. बड़ी संख्या में परीक्षा माफिया गिरफ्तार भी हुए हैं. उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक बड़ी समस्या बन गए थे. नकल माफिया सिस्टम पर हावी लगातार हो रहा था. ऐसे में धामी सरकार ने 10 फरवरी 2023 को देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून (उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश, 2023) राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया. यह कानून राज्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लाया गया. इस कानून के तहत नकल के दोषी को उम्रकैद और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है.

युवाओं में बढ़ता अविश्वास: राज्य में लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. परिवार आर्थिक बोझ उठाते हैं. कोचिंग और रहने पर खर्च होता है, लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है. लगातार हो रहे परीक्षा घोटाले युवाओं को मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं. इससे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा और अविश्वास बढ़ रहा है.

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