सीजीएमएससी फंड को लेकर एमसीबी में सियासत तेज, मंत्री ने बताया कांग्रेस को मुद्दाविहीन पार्टी
कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सीजीएमएससी के पास फंड की कमी है जिसके चलते ठेकेदार काम छोड़ रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 12:50 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले एमसीबी में चल रहे स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन रहे है. जिले में सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन) के माध्यम से करोड़ों की लागत से अस्पताल भवन, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर कार्य अधूरे पड़े होने और निर्माण की रफ्तार धीमी होने को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए.
सीजीएमएससी विभाग आर्थिक संकट से जूझ रहा-कांग्रेस
एमसीबी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि सीजीएमएससी विभाग आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा. भुगतान अटकने से कई ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर मौके से गायब हो गए हैं, जिससे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं.
कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार
कांग्रेस का आरोप है कि जिन परियोजनाओं को जनता के लिए जल्द शुरू होना था, वे अब केवल बोर्ड और अधूरी दीवारों तक सीमित रह गई हैं. कई स्थानों पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है, जबकि मजदूरों का काम बंद हो चुका है। इससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बड़े दावे करने वाली सरकार जमीनी स्तर पर योजनाओं को पूरा करने में असफल दिखाई दे रही है.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा, सरकार केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है, जबकि धरातल पर विकास कार्य दम तोड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अव्यवस्था और वित्तीय संकट का खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य मंत्री स्वयं इसी जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब भी जिले की स्वास्थ्य परियोजनाओं की ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है.
विकास के कामों में ढिलाई बरती जा रही है. इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्री का ये गृहजिला है. हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारी बातों पर गंभीरता से विचार करें, आम जनता के हित में फैसला लें: अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस
कांग्रेस के पास अब कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह विकास कार्यों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है और जिन परियोजनाओं में तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है, उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा: श्याम बिहारी जासयवाल, स्वास्थ्य मंत्री
कांग्रेस पर लगा बेबुनियाद राजनीति करने का आरोप
स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और एमसीबी जिले में कई बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं पर तेजी से काम जारी है.
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