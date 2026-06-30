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झारखंड में SIR के शुरू होते ही गरमाई सियासत, बीएलओ-बीएलए 2 की बैठक का निरीक्षण करने निकली चुनाव आयोग की टीम

रांची: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत आज 30 जून से हो गई. अभियान के पहले दिन राज्यभर के सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठक आयोजित की गई. बैठक में 29 जुलाई तक मतदाताओं के वेरिफिकेशन के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निरीक्षण

एसआईआर के पहले दिन चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में मतदान केंद्रों का दौरा किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले के तोरपा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 84, 87 एवं 89 पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक का निरीक्षण किया. उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य एवं कार्ययोजनाओं की समीक्षा की. इसी तरह रांची और बोकारो में भी चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने दौरा कर वहां मौजूद बीएलओ और बीएलए-2 से बातचीत की.

बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो नेताओं के बयान (ETV Bharat)

SIR शुरू होते ही तेज हुई सियासत

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होते ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने SIR का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके जरिए अवैध लोगों को हटाया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों द्वारा साजिश के तहत हड़पी जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. ऐसे में इस अभियान के जरिए अवैध लोगों को चिह्नित किया जा सकेगा.