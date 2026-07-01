झारखंड में परिसीमन पर सियासी घमासान, झामुमो ने कहा- एसटी सीट घटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं, पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन
झारखंड में डिलिमिटेशन और एसटी सीटें घटने की आशंका पर राजनीति तेज हो गई है. रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : July 1, 2026 at 5:22 PM IST
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के साथ ही परिसीमन (डिलिमिटेशन) का मुद्दा तेजी से गरमा रहा है. आबादी के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) की आरक्षित सीटें घटाए जाने की आशंका को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
झारखंड में परिसीमन
संविधान के 84वें संशोधन (2002) के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगाई गई थी. अब केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग नए सिरे से सीटों और सीमाओं का निर्धारण करेगा. वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 81 निर्वाचित सीटें हैं. जो अब 2027 के जनगणना के आंकड़े आने के बाद एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा.
परिसीमन के बाद झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या
परिसीमन के बाद आबादी के अनुपात के आधार पर झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 108 से 125 या उससे अधिक हो सकती है. अगर सीटें 120 पार करती हैं तो राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) के गठन का रास्ता साफ हो सकता है.
वर्तमान में 81 सीटों में से 28 ST के लिए आरक्षित हैं. आदिवासी संगठनों और दलों को आशंका है कि ये सीटें घटकर 21 रह सकती हैं, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है.
झामुमो का रुख, एसटी सीट घटाने पर बड़ा आंदोलन
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के नाम पर राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) की आरक्षित लोकसभा व विधानसभा सीटें घटाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि पिछली बार भी आदिवासी आरक्षित सीटों को घटाने की कोशिश हुई थी, तब झामुमो के नेतृत्व में झारखंड से लेकर दिल्ली तक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और विशेष प्रावधान कर परिसीमन रोका गया.
मनोज पांडेय ने चेतावनी दी, “अगर परिसीमन के बहाने एससी-एसटी की आरक्षित सीटें घटाने की मंशा केंद्र सरकार की है तो झामुमो इसे पूरा नहीं होने देगा. एसटी रिजर्व सीट घटाने की कोशिश हुई तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे. दिल्ली से लेकर रांची तक लड़ाई लड़ी जाएगी.”
झामुमो की अगुवाई, हेमंत सोरेन करेंगे नेतृत्व
पूर्व शिक्षामंत्री बंधु तिर्की द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में झामुमो के प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए मनोज पांडेय ने संकेत दिया कि क्रेडिट बंधु तिर्की न ले जाएं, इसलिए दूरी बनाई गई.
मनोज पांडेय ने कहा, “बंधु तिर्की बड़े नेता हैं और सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते रहे हैं. सभी एकजुट होकर आवाज बुलंद करें, लेकिन राज्य के सबसे बड़े दल और सरकार के मुखिया होने के नाते डिलिमिटेशन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व हमारे नेता हेमंत सोरेन ही करेंगे.”
राजद का स्टैंड- परिसीमन होना चाहिए लेकिन हकमारी नहीं
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी बंधु तिर्की की बैठक से दूरी बनाई. राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने बताया कि सैद्धांतिक रूप से राजद झारखंड में परिसीमन के पक्ष में है, लेकिन शर्त यह है कि इससे छोटे दलों पर क्षेत्रवाद हावी न हो और जनजातीय समुदाय की राजनीतिक हकमारी न हो. कैलाश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि वे जल्द से जल्द डिलिमिटेशन को लेकर समन्वय समिति का गठन करें. उन्होंने कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और यह होना ही चाहिए, लेकिन राज्य के एससी-एसटी समुदाय में किसी प्रकार का खौफ या डर न हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है.
बंधु तिर्की की सर्वदलीय बैठक में सिर्फ कांग्रेस-माले पहुंचे
पिछले रविवार को प्रेस क्लब में बंधु तिर्की के संयोजन में 17 राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें कांग्रेस और सीपीआई (माले) के अलावा कोई अन्य दल का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा. भाजपा, आजसू, जदयू, जेकेएलएम, लोजपा सहित झामुमो और राजद जैसे दलों ने बैठक से दूरी बनाई.
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