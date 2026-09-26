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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासत गर्म, विपक्ष की मांग पर भाजपा का पलटवार

रांचीः देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर झारखंड में सियासत तेज है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 को लेकर खड़े हुए राजनीतिक विवादों के कारण विपक्ष के निशाने पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

चूंकि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटने वाले हैं. ऐसे में इसको लेकर सियासत तेज है और गैर भाजपा दलों के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है. इसके तहत कांग्रेस, जेएमएम, राजद और वामपंथी दलों द्वारा जहां सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतर आई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा है कि जिस ज्ञानेश कुमार के बारे में कांग्रेस बोल रही है वह पिछले दो वर्ष से हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 वर्ष हो गए ऐसे में कांग्रेस को कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है तो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर जनता को बरगलाने का काम करने में लगी है.

भाजपा और झामुमो के नेता के बयान (ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश में वोट चोरी का काम सबसे पहले किसने किया तो वह इंदिरा गांधी ने किया जिस आरोप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें पद मुक्त करने का आदेश दिया और सरकार गिरने की नौबत आ गई. इसके बचाव में उन्होंने आपातकाल देश में लागू कर दी. उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस सृजाति वोट चोरी सीखना हो तो उससे सीखना चाहिए राहुल गांधी से सीखना चाहिए और उनके नेताओं से सीखना चाहिए.