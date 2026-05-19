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पीएम मोदी की अपील पर बोले हेल्थ मिनिस्टर, जरूरत पड़ी तो चलाएंगे साइकिल

पीएम मोदी की तरफ से ईंधन बचाने की अपील की गई. इस अपील का नेताओं पर असर दिख रहा है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur News
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 8:03 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों एक अपील की थी. इस अपील के जरिए उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने का आह्वान किया था. अब इस अपील पर सियासी घमासान मचा हुआ है. दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के सायकल चलाते नजर आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस पहल का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि सायकल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ी तो वे खुद भी सायकल चलाएंगे.

साइकिल चलाने पर सियासी घमासान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सायकल चलाना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है और इससे ईंधन की बचत भी होती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है, जिसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए.पूर्व विधायक गुलाब कमरो द्वारा सायकल चलाने को लेकर दिए गए बयान और नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हल्के अंदाज में कहा कि कांग्रेस के मित्र भी उनके साथ सायकल चला सकते हैं. मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

पीएम मोदी की अपील पर गरमाई सियासत (ETV BHARAT)

आवश्यक सेवाओं में नहीं की जाएगी कटौती

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन को लेकर जारी नए निर्देशों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार अनावश्यक खर्चों में कटौती की दिशा में काम कर रही है. स्वास्थ्य विभाग में कुछ प्रशासनिक वाहनों में कटौती के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी.

स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी तरह का असर न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. अस्पतालों, आपातकालीन सेवाओं और जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए गाड़ियां पहले की तरह मौजूद रहेगी- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

प्रदेश में साइकिल को लेकर जारी बयानबाजी आने वाले समय में भी राजनीति का केंद्र बनी रहेगी. बीजेपी इसे फिटनेस का मुद्दा बता रही है तो कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है.

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