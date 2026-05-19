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पीएम मोदी की अपील पर बोले हेल्थ मिनिस्टर, जरूरत पड़ी तो चलाएंगे साइकिल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों एक अपील की थी. इस अपील के जरिए उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने का आह्वान किया था. अब इस अपील पर सियासी घमासान मचा हुआ है. दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के सायकल चलाते नजर आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस पहल का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि सायकल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ी तो वे खुद भी सायकल चलाएंगे.

साइकिल चलाने पर सियासी घमासान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सायकल चलाना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है और इससे ईंधन की बचत भी होती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है, जिसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए.पूर्व विधायक गुलाब कमरो द्वारा सायकल चलाने को लेकर दिए गए बयान और नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हल्के अंदाज में कहा कि कांग्रेस के मित्र भी उनके साथ सायकल चला सकते हैं. मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.